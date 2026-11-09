قيس عبد الفتاح انفصل عن مراته بعد ٢٤ ساعة من الفرح!

ترفيه

مش عارفين نقول إيه، بس الفنان قيس عبد الفتاح صدم الكل وأعلن انفصاله عن زوجته التونسية، وده بعد حوالي ٢٤ ساعة بس من ما أعلن خبر جوازه على صفحته الشخصية، واكتفى بكتابة: "قدر الله وما شاء فعل".

الموضوع بدأ مساء السبت لما احتفل قيس بعقد قرانه ونشر مجموعة صور من الفرح على حسابه الرسمي في فيس بوك، وعلق على الصور بأنه يحمد الله على توفيقه في اختيار شريكة حياته، وتفاعل المتابعون مع الصور وتمنوا له حياة زوجية سعيدة.

يا ترى إيه اللي حصل في الـ ٢٤ ساعة دول خلى الموضوع يوصل للانفصال بالسرعة دي؟