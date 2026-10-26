نورا بدأت تنفيذ الخطة.. مسلسل «طالع نازل» يقلب السوشيال ميديا

ترفيه

مسلسل «طالع نازل» اللي ببطولة منى زكي قلب الدنيا على السوشيال ميديا، خصوصاً مع عرض الحلقتين الخامسة والسادسة. الأحداث سخنت جداً والخناق زاد بين «نورا» وجوزها «علي»، لحد ما وصلت المواجهة لـ «مي» الزوجة الثانية اللي بتلعب دورها مريم الخشت، وكده دخلنا في مرحلة صراع جديدة خالص.

نورا قررت تغير طريقتها في التعامل مع خيانة جوزها، وبدأت تتحرك بهدوء وترسم خطة للانتقام منه، وده اللي خلى المشاهدين يتفاعلوا جداً مع تطور شخصيتها. في المقابل، آراء الناس في «مي» كانت متضاربة؛ فيه اللي متعاطف مع أداء مريم الخشت، وفيه اللي مش طايق تصرفات الشخصية وموقفها من العلاقة.

على «فيس بوك»، المتابعين مسبوش فرصة إلا وعلقوا على خطة نورا، وفي ناس تانية عبرت عن استيائها من «مي» وشايفين إنها بتحاول تبان في دور الضحية، رغم إنها عارفة ظروف علاقة علي بمراته الأولى.

أما حالة الترقب للانتقام، فإحدى المتابعات شبهت تصرفات نورا بكلمات أغنية «أنا مش مبيناله» لشيرين عبد الوهاب، في تعليق يعكس ترقب الجمهور لما تخطط له الشخصية في الحلقات المقبلة.

الكل دلوقتي مستني يشوف خطة نورا هتوصل لفين، وهل هتقدر فعلاً تحقق هدفها وتنتقم، ولا الخطوات دي هتسحبها لمواجهات تانية ومشاكل جديدة.