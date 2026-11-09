نوليا مصطفى بتنضم لـ «ونس» مع أحمد داود في رمضان 2027

ترفيه

نوليا مصطفى انضمت لفريق عمل مسلسل «ونس» اللي بيقوم ببطولته أحمد داود، والعمل ده بدأ تصويره فعلاً بعد فترة من التجهيزات عشان يلحق المنافسة في موسم دراما رمضان 2027.

أحمد داود طالع في المسلسل بشخصية محامي ذكي جداً وعنده حنكة في التعامل مع القضايا المعقدة والصعبة. المثير في الموضوع إن الشخصية مرتبطة بلعبة الشطرنج، وده جزء أساسي من تكوينه، لأن مهاراته في التفكير والتخطيط في اللعبة هي هي اللي بيستخدمها في حل الأزمات والمواقف اللي بتقابله.

المسلسل من النوع الدرامي المشوق، وفيه صراعات ومفاجآت كتير هتخلي الأحداث مثيرة. العمل مكون من 15 حلقة، وألفه محمود حمدان وأخرجه أحمد محسن، وبتنتجه شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي.

وبجانب أحمد داود، المسلسل بيجمع مجموعة كبيرة من النجوم؛ عائشة بن أحمد اللي هتظهر برضه في دور محامية، ووفاء عامر، وكمال أبو رية، ومحمد لطفي، وثراء جبيل، وسلوى محمد علي، مع عدد من الفنانين التانيين.

يا ترى الشطرنج هيوصل أحمد داود لفين في القضايا دي؟