محمد الدمراوي راجع للمسرح في "التياترو"

ترفيه

محمد الدمراوي راجع تاني للمسرح في عرض "التياترو"، اللي يُعرض على مسرح السلام. المسرحية من تأليف أحمد الملواني وإخراج أحمد فؤاد، ومن إنتاج المسرح الحديث اللي بيديره الفنان محسن منصور، والتابع للبيت الفني للمسرح برئاسة إيهاب فهمي.

قصة العرض بتلف حوالين شخصية "آدم" اللي بيلاقي نفسه ضحية لمسابقة فنية، وبسبب الصدفة وبعد ما بيطرد، بينضم لمسرح قديم ومنسي، وهناك بتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والمواجهات المصيرية. وبصراحة، فكرة المسرح المنسي دي دايمًا بتطلع مواقف مضحكة وتفاصيل غير متوقعة.

العرض بيشارك فيه مجموعة من الفنانين زي أبانوب لطيف، وعلاء الحريري، وتامر عبد المجيد. أما الجانب الفني ففيه مجهود كبير؛ الديكور لأحمد أمين، والإضاءة لأبو بكر الشريف، والأزياء لأميرة صابر، والموسيقى لشهاب محمد عزت، والاستعراضات لمحمد بيلا، والماكياج لرحاب طايع، والكوافير لروبي مهاب. والعمل من تنفيذ هيئة إخراج تضم دعاء حسين، ومحمد طارق، ومحمد محمود، مع منى المهدي كمخرجة مساعدة وبسنت على ونور سمير كمخرجين منفذين، وأشعار طارق علي.

الدمراوي الفترة دي ماشي بمبدأ "التنوع"، لأننا شفناه في أدوار مختلفة ومؤثرة؛ زي شخصية "جزرة" في مسلسل جودر ، ودور "خالد" في مسلسل مليحة اللي ناقش القضية الفلسطينية، وكمان ظهر في الجزء الثاني من "البيت بيتي" ومسلسل "زينهم" في دور الدكتور رحمي. ده غير إنه كان موجود في عرض "بعيد عنك" على مسرح مركز الإبداع بأرض أوبرا القاهرة.

تفتكروا الدمراوي هيقدر يسرق الأضواء في "التياترو" زي ما عمل في جودر؟