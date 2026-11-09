عمرو أديب مبهور بـ منى زكي في طالع نازل: أنا تعبت!

ترفيه

عمرو أديب قرر يدي منى زكي حقها وبقوة في برنامج "الحكاية" على إم بي سي مصر، حيث أشاد بأدائها في مسلسل «طالع نازل». أديب كان مبهوراً جداً بتطور مستوى منى زكي الفني ونضجها في تقديم الشخصيات، لدرجة إنه وصفها بأنها أصبحت "ممثلة عالمية" من حيث طريقة الكلام والأداء التمثيلي.

الموضوع لم يتوقف عند الإشادة فقط، بل أكد أديب أن كل حلقة في المسلسل بتقدم قصة مميزة ومختلفة، واعترف بأن أحداث العمل أثرت فيه بشكل كبير، خصوصاً خلال الحلقتين الأخيرتين، قائلاً: «أنا في آخر حلقتين تعبت».

بصراحة، لما عمرو أديب يوصل لمرحلة التعب من التأثر بالتمثيل، يبقى منى زكي فعلاً عملت حاجة جامدة المرة دي. تفتكروا المسلسل يستاهل كل الضجة دي؟