أحمد شاكر عبد اللطيف: حبست نفسي في البيت أسبوعين بسبب «الاختيار 2»

ترفيه

الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف حكى عن كواليس صعبة عاشها بعد مسلسل «الاختيار 2»، وقال إنه اضطر يقفل على نفسه البيت لمدة أسبوعين عشان خاف من رد فعل الناس في الشارع. الحكاية إن الجمهور صدق الشخصية جداً لدرجة إن غضبهم من «الخائن» خلاه يقلق من النزول، وده في رأينا نجاح مرعب للممثل بس ضريبته كانت قاسية.

شاكر موضح إن الموضوع مكنش مجرد خوف من الجمهور، ده كمان استقبل تهديدات مباشرة ورسائل ترهيب من عناصر متطرفة قبل وأثناء العمل، بس قرر يكمل التجربة بوازع وطني عشان يبرز تضحيات شهداء الوطن. ومن وجهة نظره، مسلسل «الاختيار» بأجزائه كان مهم جداً عشان يحمي عقول الشباب من الشائعات والتضليل اللي مالي السوشيال ميديا.

وعن تفاصيل الشخصية، شايف إن الخيانة مبيتساهلش فيها المصريين، وعشان كده قدم الدور بكل أبعاده السلبية. ووصف الخيانة في الدور بـ 4 أنواع: خيانة الوطن، وخيانة جهاز الشرطة، وخيانة صديق عمره الشهيد محمد مبروك، وأخيراً خيانة أهله لما ورثهم عار ملهومش ذنب فيه.

بعيداً عن «الاختيار»، استرجع شاكر محطات تانية في السير الذاتية زي مسلسل «رجل من هذا الزمان» لما جسد شخصية الدكتور مصطفى مشرفة. وحكى إنه اتكرم من العالم أحمد زويل بسبب الدور ده، وكمان عادل إمام كان بيتصل بالمخرجة إنعام محمد علي طول فترة العرض عشان يعبر عن إعجابه بالأداء.

يا ترى لو كنت مكانه وصدق الناس إنك «خاين» في مسلسل، كنت هتجرؤ تنزل الشارع ولا هتعمل زيه وتستخبى؟