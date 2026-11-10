علي ماهر من الملعب للسينما.. المدرب الفنان

ترفيه

الكل عرف في الساعات اللي فاتت إن علي ماهر هو اللي هيستلم تدريب المنتخب المصري، بس المفاجأة اللي مش الكل يعرفها إن علي ماهر بعد ما اعتزل لعب كرة القدم سنة 2004، قرر يدخل عالم التمثيل ويجرب حظه فيه.

أول ظهور لعلي ماهر كان سنة 2005 في فيلم «سيد العاطفي»، اللي كانت بطولته لعبلة كامل وتامر حسني. ومن هنا بدأت رحلته الفنية اللي كملت بظهوره في أعمال تانية بعد كده.

بصراحة، الحركة دي بتبين إن علي ماهر شخص بيحب يجرب في كل حاجة، بس تفتكروا موهبته في التدريب أكتر ولا في التمثيل؟