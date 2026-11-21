Espectáculos

¡Ay, mi gente! Si pensaban que el culebrón de la separación de Valentina Ferrer y J Balvin iba a tener un segundo capítulo lleno de chismecito, ¡se equivocaron! Nuestra querida modelo argentina, Valentina Ferrer, a poco más de dos meses de confirmar que ya no va más con el cantante colombiano J Balvin, salió al ruedo mediático en Miami. Y aunque accedió a responder preguntas sobre su vida cotidiana, de los detalles jugosos de la ruptura… ¡ni pío!

La verdad es que nos dejó con las ganas de saber más, pero con una lección de madurez. La empresaria evitó a toda costa profundizar en los asuntos más privados de su quiebre. ¿La razón? Pues, ¡la más noble! Enfatizó que mantiene una comunicación súper fluida y amistosa con J Balvin por el bienestar de su hijo en común, el pequeño Río. Un golazo por el trabajo en equipo, la verdad.

Durante el encuentro con la prensa, Ferrer rechazó la idea de que la separación signifique un reinicio desde cero. Para ella, esta etapa es más bien un proceso natural de adaptación y continuidad en su vida. Así como cuando uno cambia de chip en el teléfono, pero sigue siendo el mismo, ¿me entienden?

Cuando le preguntaron sobre el proceso de duelo después de terminar un noviazgo que arrancó en dos mil diecisiete, la modelo prefirió no soltar palabra y pidió a los reporteros que, por favor, se olvidaran de las especulaciones. ¡Directa y concisa! Lo que sí reafirmó es que la prioridad número uno para ella y para J Balvin es la tranquilidad y estabilidad de Río, que nació en junio de dos mil veintiuno. ¡Es que un hijo es un hijo, pues!

“Para José y para mí nuestro objetivo es el mismo: que Río sea feliz”, declaró Valentina Ferrer. La pareja, que hizo pública su relación en dos mil dieciocho después de conocerse en la grabación del videoclip "Sigo extrañándote", confirmó su separación el dieciséis de septiembre. Con estas declaraciones, Ferrer ratifica su compromiso de conservar una dinámica familiar basada en el respeto mutuo. ¡Así se hace!

¿Será que todas las exparejas deberían tomar clases con ellos para una ruptura civilizada?