Espectáculos

Contratar a una estrella internacional, de esas que nos hacen gritar en Instagram, puede costar millones de dólares. Y no solo es el artista: montar un concierto, incluso uno "sencillo" en un estadio grande como el Olímpico Félix Sánchez, requiere una inversión adicional bestial por toda la complejidad del venue. Para que se den una idea del billete que se mueve, el empresario artístico Saymon Díaz, un duro en esto de los espectáculos en República Dominicana, cree que esta industria todavía tiene un margen gigante para crecer en el país.

¡Un negociazo que mueve la aguja!

Díaz, el cerebro detrás de conciertos de panas como Justin Bieber, Andrea Bocelli y Ed Sheeran, contó para el medio EL DÍA que los costos varían un montón. Depende del artista, cómo es su gira y los compromisos que asumen los organizadores. Aquí hay una diferencia chévere: si contratas a un artista gringo o europeo (anglosajón, como les dicen), la tarifa ya te incluye transporte aéreo, el personal técnico y hasta parte de los equipos que necesitan para el show. "Te dan un número y tú sabes que eso incluye la producción", reveló Díaz, que dice que las giras de estas figuras son súper organizadas.

Pero ¡ojo!, la cosa cambia con muchos de nuestros artistas latinos. Ahí, el empresario tiene que correr con gastos adicionales a la tarifa del artista. ¡Nada es gratis en este mundo de la farra! Sin embargo, no todos los artistas globales pueden venir. Hay algunos, como Coldplay, que exigen escenarios para decenas de miles de personas y condiciones específicas para su espectáculo, lo que les complica un poco aterrizar en el mercado local. Una pena que no todos los sueños se hagan realidad en cualquier lado. Eso sí, Díaz persiguió a Ed Sheeran por diez años hasta que por fin lo trajo a suelo dominicano, ¡eso es aguante!

Conciertos pa' activar el turismo, ¡de ley!

Más allá de la venta de boletos, Díaz está convencido de que la República Dominicana no le ha metido cabeza al verdadero impacto económico que tienen los conciertos. Es que, seamos sinceros, un concierto gigante no es solo ir a saltar y cantar; tiene la capacidad de jalar a un montón de turistas internacionales. Y estos panas, aparte de ir al show, ¡gastan! Consumen alojamiento, se pegan unos banquetes en restaurantes, usan transporte y se meten en otras actividades turísticas. Según Díaz, quien viene a un concierto se queda al menos dos o tres días y, de paso, puede combinar su vacilón en Santo Domingo con una escapada a Punta Cana. ¡Qué bestia! Ahí hay una oportunidad enorme para posicionar al país como un destino regional top para los grandes espectáculos, uniendo la producción artística con la promoción turística. ¡Pilas, que esto es una mina de oro!

El Festival Presidente se viene con todo (y diferente)

Entre los proyectos que vienen fuerte en la industria está el regreso del legendario Festival Presidente. Y no es solo un regreso, ¡es una transformación total! Díaz adelantó que en lugar de un solo escenario donde todos se aglomeraban, el festival tendrá varias tarimas distribuidas por diferentes áreas del complejo deportivo. Imagínense: espacios para descansar, actividades de marcas para que se diviertan y un montón de experiencias adicionales para que la gente se mueva entre los escenarios. Mencionó shows como Fuerza Bruta y la propuesta de Perro Negro. El reto, claro, será que el público se acostumbre a esta nueva dinámica de no estar clavado horas frente a una sola tarima. Y para la alegría de muchos, Don Omar, a pesar de unos inconvenientes de salud recientes, mantiene su participación y está súper entusiasmado de volver al país.

Un nuevo escenario gigante se alista

Y como si fuera poco, se viene un nuevo recinto: el Arena Santo Domingo. Este lugar tendrá capacidad para unas trece mil personas, con nueve mil asientos fijos, y la idea es que empiece a recibir eventos en febrero de 2027. ¡Imagínense! Ahorita están terminando la zona de los parqueaderos. ¿Listos para la próxima farra gigante que se viene en el Caribe?