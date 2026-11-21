Espectáculos

¡Atención, squad! Agárrense fuerte porque la televisión se prende de nuevo, ¡y de qué manera! Nuestra querida comunicadora y productora, Karen Yapoort, está de vuelta en la pantalla chica y trae una propuesta que promete ser un verdadero golazo. Hablamos de "Mujeres de las Grandes Ligas", su nuevo programa que abre las puertas este domingo 22 de noviembre, ¡o sea, mañana mismo! Prepárense porque esto pinta para ser el nuevo talk show del que todo el mundo va a estar hablando.

Y la cosa empieza con el pie derecho, porque la primera invitada es nada menos que María Tatis. Para los que andan un poco perdidos, ella es la esposa del beisbolista Fernando Tatis y la mamá de Fernando Tatis Jr., ese jugadorazo que nos tiene con los ojos pegados a la pantalla en las Grandes Ligas.

En este episodio de lanzamiento, María Tatis va a soltar la sopa sobre su historia personal. Compartirá su camino como nuera, esposa y madre de una de las familias más queridas en el ámbito beisbolístico local e internacional. Karen Yapoort nos tiene preparada una mirada súper íntima a la figura de esta mujer, presentándonos a la mujer y madre detrás de una de las figuras del béisbol dominicano.

Prepárense para escuchar de primera mano todos los desafíos que ha tenido que enfrentar en ese camino, esas experiencias marcadas que la han forjado y que la han convertido en una mujer fuerte, súper resiliente y, como dice el nombre del programa, ¡de verdaderas Grandes Ligas! Abrirá las puertas de su intimidad para dar a conocer la historia de una mujer en sus múltiples roles a nivel social, familiar y educativo.

Pero ojo, que no todo será drama y confesiones profundas. Para el toque de humor que nunca falta la comediante Ramcelis de Jesús pondrá el toque divertido con nuevos personajes creados exclusivamente para el show, además de algunos de sus personajes más icónicos. De ley que nos va a sacar más de una carcajada y va a ponerle ese punto de sal y chispa que siempre hace falta en la tele.

Este programazo viene con doce episodios llenos de contenido que, honestamente, ya nos tiene con ganas de más. El estreno es este domingo 22 de noviembre.