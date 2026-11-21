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El pasado jueves 19 de noviembre, después de una espera de trece años, Grand Theft Auto VI (GTA VI) aterrizó en nuestras consolas PlayStation 5 y Xbox Series. Y no es por exagerar, ¡pero esto ha sido una locura! Rockstar Games, los cerebritos detrás de esta joya, no solo lanzó un juego, sino un fenómeno cultural que ya marca un antes y un después en la industria. La expectación era tan alta que ya antes de poder robar carros y hacer maldades virtuales, el juego estaba en boca de todos.

Un lanzamiento de locura

Según Visibrain, en solo 24 horas se generaron más de 2,6 millones de mensajes en redes sociales. ¡Imagínense! Es más conversación digital de la que hubo con el inicio del Mundial de 2026. Y en Twitch, las transmisiones en vivo del videojuego alcanzaron los 3,3 millones de espectadores simultáneos el pasado miércoles. Esto es un récord absoluto para el lanzamiento de un videojuego en la plataforma, ¡casi duplicando la marca que tenía Valorant! Estaba más que cantado que este juego iba a ser un hit, pero ¿tanto? De ley que sí.

La producción se echó ocho años y estuvo acompañada de una campaña publicitaria que nos tuvo con los ojos pegados a la pantalla, viendo cada adelanto como si fuera el tráiler de una película de Hollywood.

Vice City es la estrella

Uno de los puntos más top para los fans es la posibilidad de explorar Vice City, esa ciudad ficticia que es un calco de Miami, Estados Unidos. La verdad, la recreación del entorno está tan brutal que hasta los que viven allá están alucinando.

Ryan Jones, un jugador de 32 años de Miami, soltó un “¡Es cinematográfico!” que lo dice todo. Y Verónica Chicola, de 34, no se quedó atrás y destacó lo genial que es ver su ciudad cobrar vida en una experiencia inmersiva. Ella incluso solicitó días libres en su trabajo para dedicarlos a jugar. ¡Full pila la gente!

Pero no solo los locales están sorprendidos. El argentino Bruno Kruszyn, conocido en el streaming como Brunenger, se mostró satisfecho tras la larga espera y dijo que el juego superó sus expectativas.

Las aproximadamente cien reseñas recopiladas por Metacritic le otorgaron una media de 99 puntos sobre 100. ¡Una nota sin precedentes! La prensa especializada también se ha rendido a sus pies. Forbes lo calificó como el universo de videojuego más impresionante jamás creado, y The Verge consideró que logra lo imposible: estar a la altura del entusiasmo que suscita. La nueva historia sigue las aventuras de una pareja con características similares a las de Bonnie y Clyde, el conocido dúo de criminales estadounidenses.

Cifras que marean

Además de ser una experiencia inmersiva, GTA VI es un monstruo económico. Aunque Rockstar Games no ha soltado las cifras oficiales todavía, Sensor Tower ya calcula más de 17 millones de unidades vendidas, ¡generando más de 1.600 millones de dólares! Si pensamos que el juego cuesta entre 80 y 100 dólares, estos números tienen sentido.

Las proyecciones de Omdia, una consultora británica, son aún más ambiciosas: podrían llegar a 3.200 millones de dólares en ventas para finales de 2026. Y para llegar a eso, se estima que la compañía metió entre 1.000 y 1.500 millones de dólares en la producción. ¡Un presupuesto de película blockbuster!

Joost van Dreunen, un profesor de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, lo puso en perspectiva: “Ningún concierto ni ningún estreno de cine generó jamás tantos ingresos, lo que lo convierte en un caso aparte dentro de la industria del entretenimiento”. Y para que nos quede más claro, remató diciendo: “Es el equivalente a Taylor Swift en el mundo del videojuego”. ¡Así de grande es esto!

Luces y sombras de la saga

Pero no todo es color de rosa en el mundo de GTA. Antes de su lanzamiento, la producción sufrió un par de filtraciones y hasta se difundieron videos robados del juego. Además, tuvieron que aplazar la fecha de estreno dos veces para terminarlo bien. Chuta, ¡qué estrés!

La franquicia también ha tenido su buena cuota de críticas a lo largo de los años. Se le ha cuestionado por la violencia, la supuesta promoción de comportamientos delictivos y, seamos honestos, la misoginia por la poca representación femenina. Estas críticas siguen en el debate con esta nueva entrega.

Jia Wei, un jugador chino, opinó que el juego retrata a la sociedad estadounidense como “una versión caricaturesca y con esteroides de la sociedad estadounidense”, y advirtió que algunos jugadores podrían confundirla con la realidad. Con todo y las críticas, GTA VI ha llegado para quedarse y para demostrar que los videojuegos son más que un simple pasatiempo. Son una industria millonaria, un fenómeno cultural y, de ley, el tema de conversación en el grupo de WhatsApp. ¿Ya te animaste a perderte en Vice City?