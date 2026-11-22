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¡Qué notición nos acaba de soltar Marlon Jackson! El man, de 69 años, leyenda de los Jackson 5 y hermano del icónico Michael, reveló que lleva cuatro años batallando con un cáncer de próstata en etapa cuatro. ¡Así como lo lees! Pero ojo, que la noticia es fuerte, pero su actitud, ¡más todavía!

En una entrevista para el pódcast de Farah Shammas, Marlon abrió el corazón y dijo sin rodeos: "He tenido cáncer durante cuatro años". Lejos de dejarnos bajoneados, soltó una frase que nos dejó con una sonrisa: "La hierba mala no muere. Así que voy a estar aquí por mucho tiempo". ¡Qué crack!

El cantante no se guardó nada y explicó que ya pasó por la extirpación de la próstata y radioterapia. Y la buena noticia es que, según él, todo va de maravilla y camina casi seis kilómetros cuatro veces por semana. ¡Así cualquiera le gana a la enfermedad! Además, modificó su alimentación y le dijo adiós al azúcar.

Esta revelación llega justo meses después de que sus fans se pegaran un susto tremendo. El 29 de mayo, durante el Festival Wichita Riverside, Marlon sufrió una caída aparatosa en el escenario mientras cantaba "Wanna Be Startin' Somethin'" junto a su hermano Jackie, de 75 años. Un video, que se hizo viral en redes sociales, nos dejó a todos con el corazón en la mano, viendo cómo se iba al piso. Por suerte, no fue nada grave y pudo seguir con el show. ¡Ahora entendemos un poco más la preocupación de la gente!

Aunque el apellido Jackson siempre está en boca de todos (Marlon alcanzó la fama internacional junto a sus hermanos en la década de 1960 con éxitos como I Want You Back y I'll Be There), y este mismo año, la peli biográfica 'Michael' que él produjo ejecutivo recaudó 851 millones de dólares a nivel mundial, Marlon asegura que sigue concentrado en su bienestar.

Con esa energía y optimismo, ¿quién le dice que no a Marlon? ¡Marlon, te mandamos toda la buena vibra desde Ecuador y esperamos verte en los escenarios por mucho, mucho tiempo!