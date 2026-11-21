Espectáculos

La Fiscalía General de Colombia le ha caído con todo a Blessd, el reguetonero que la rompe, y a otras tres personas, incluyendo a su mánager. Los acusan de intimidación y amenaza con armas por presuntamente retener en 2022 a un imitador del artista.

Al parecer, retuvieron a Andrés Felipe Sánchez, conocido como 'Yo me llamo Ozuna', por al menos tres horas. Lo habrían presionado para que firme un documento y dejara de imitar a Blessd. Según la denuncia, le quitaron el celular, recibió amenazas de muerte y fue víctima de agresiones verbales y físicas. Para rematar, uno de los que estaba ahí supuestamente sacó un arma de fuego para meterle miedo.

Y como si fuera poco, después de todo el embrollo, el mismo Blessd lo habría llamado para exigirle que aceptara las condiciones.

Ahora, el músico Stiven Mesa Londoño, Laura Moreno Restrepo, Julián David Giraldo Arboleda y Santiago Jaramillo Morán, tienen que ir a una audiencia el 9 de febrero. En junio pasado, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el artista y su entonces mánager, al considerar que podían representar un riesgo para la seguridad de las víctimas y de la sociedad.

Y ojo, que Blessd no es cualquier persona; en 2025 fue el artista más escuchado de Spotify Colombia, con más de 27 millones de oyentes al mes. Según la fuente, el jueves se presenta como uno de los platos fuertes del festival Megaland, en el recinto Vive Claro de Bogotá.