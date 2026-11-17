Famosos

El mismísimo Wilfrido Vargas, el capo del merengue, ¡está que arde! Le tocó anunciar que va a apelar con todas las de la ley una sentencia que le pide que suelte una billetiza de 230.600 dólares, ¡casi nada! (que son unos 14 millones de pesos dominicanos, para que nos hagamos una idea) a Juan Valdez. La polémica se armó porque un tribunal reconoció a Valdez como coautor de ‘El baile del perrito’, ese temazo que todos hemos bailado hasta el cansancio y que es infaltable en cualquier fiesta que se respete.

La cosa se puso seria la semana pasada, cuando un juzgado de primera instancia soltó este fallo contundente que obliga a Vargas y a su empresa, Corporación Wilfrido Vargas S. R. L., a aflojar la plata. Resulta que Valdez había puesto una demanda por daños y perjuicios, pidiendo una compensación brutal de 100 millones de pesos dominicanos (¡casi 1.65 millones de dólares!) por regalías que, según su reclamo, nunca vio. El tribunal acogió parcialmente la demanda. ¡Imagínense la cara de Wilfrido al escuchar esa cifra!

¡Obvio que Wilfrido y su gente no se quedaron con los brazos cruzados ni un segundo! Enseguida comunicaron que van a recurrir a la Corte de Apelación para defenderse con uñas y dientes. Aclaran que la sentencia todavía no está en firme y, lo más importante, que la ejecución de ese pago millonario queda en pausa mientras la Corte revisa el asunto a fondo. Los panas de Vargas confían plenamente en que se van a revisen nuevamente los hechos y las pruebas presentadas durante el proceso.

Wilfrido, con esa calma que solo los grandes maestros tienen, salió a decir lo suyo ante la prensa: "Respeto la trayectoria del maestro Juan Valdez. Esta diferencia la resolverán los tribunales, y en ese ámbito la vamos a defender con serenidad". Eso es poner paños fríos al asunto en público,

'El baile del perrito' es un clásico lanzadísimo en 1992, que inicialmente fue registrado solo a nombre del merenguero dominicano. Sin duda, es una de esas canciones icónicas, un himno que es parte esencial de su repertorio y que puso a República Dominicana en el mapa mundial del merengue, gracias a la visión de Vargas como productor, músico y compositor. Pero ojo, la autoría de este hitazo ya ha dado lata antes. ¿Se acuerdan? Antes de que Valdez armara su pleito, Wilfrido ya tuvo que verse las caras en tribunales con Winston Paulino, otro músico que también se proclamaba coautor de la misma vaina. ¡Este perrito ha traído más cola que la de un huracán y parece que la novela todavía no tiene final!

Con tanta plata en juego y tanta historia detrás, ¿quién creen que se quedará con la última palabra en esta telenovela legal? ¡Hagan sus apuestas, que la batalla en la corte recién empieza!