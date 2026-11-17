Famosos

¡Atención, fanáticos del perreo! Don Omar, el legendario "Rey del reggaeton", ya nos tiene marcados en su calendario para su gira The Last King World Tour en 2027. ¡Sí, leíste bien, dos mil veintisiete! El puertorriqueño llegará con todo su arsenal de éxitos el 30 de octubre de 2027 al estadio Olímpico Atahualpa en Quito, y al día siguiente, el 31 de octubre de 2027, encenderá el estadio Modelo en Guayaquil.

Y sabemos que lo que más te importa son los precios, ¿verdad? Pues prepárate, porque las entradas van desde $30 hasta $450, dependiendo de la localidad que elijas para mover el esqueleto. Eso sí, se anunció que en Guayaquil no habrá localidad de palco entre las opciones.

Si eres de los que no se quiere quedar fuera, la preventa es tu momento. Tienes que ser pilas y registrarte previamente en la página oficial de Don Omar, así podrás recibir un código exclusivo que te dará acceso a la compra anticipada. Esta etapa arranca en línea del 19 al 26 de noviembre de 2026 y la movida será a través de TicketShow.