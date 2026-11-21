Famosos

¡A ver, a ver, gente! Prepárense porque el chismecito de la semana es de esos que nos hacen saltar del asiento: nuestra querida Miley Cyrus y su bacán, el músico Maxx Morando, estarían listísimos para dar el sí este mismísimo fin de semana. ¡Sí, escucharon bien! El runrún viene fuerte desde TMZ, que anda citando a sus fuentes más 'top' que saben todito de los planes de la parejita. Aparentemente, la farra sería en el sur de California, ¡y nosotros ya estamos con el teléfono en la mano esperando las primeras fotos de ese bodorrio!

El compromiso se conoció en diciembre de 2025, cuando Miley apareció con un anillo de diamantes. Se acuerdan cuando apareció en la premiere de Avatar: Fire and Ash en Hollywood con esa joya que nos dejó a todos con la boca abierta, ¿verdad? Y aunque ella después contó que la propuesta de Maxx la agarró de sorpresa en un viaje a Japón, para nosotros, que somos más observadores que un detective de CSI, ya se venía venir algo bueno.

La historia de amor de estos dos empezó en 2021, ¡con una cita a ciegas! ¿Quién diría que de ahí saldría tremendo romance? Al principio, los manes eran súper bajo perfil, casi que ninjas, manteniendo todo guardado. Con el tiempo comenzaron a asistir juntos a eventos y premiaciones. Maxx, aparte de ser el dueño del corazón de Miley, es el baterista de la banda de rock Liily y ha colaborado en la música de la Cyrus. ¡Un genio que la tiene contenta y encima le ayuda en el trabajo! Eso es un gol.

Y no nos digamos, Miley ya nos venía dando unas señales más claras que el agua del río Toachi. ¿O no vieron cuando en octubre pasado, en el mismísimo Hollywood Bowl, lo invitó a Maxx a subir al escenario para cantar 'Let’s Get Married'? ¡Ahí no hay pierde! Eso fue como un 'spoiler' en vivo y en directo. Si la ceremonia se confirma este fin de semana, sería el segundo intento de Miley en el altar. Ya saben que estuvo casada con el actor Liam Hemsworth en 2018, pero la relación terminó menos de un año después de la boda. Esperemos que esta vez sí, el amor le sonría . Aunque, seamos honestos, la vida de las estrellas es como una telenovela, ¡nunca se sabe!

Pero bueno, crucemos los dedos y brindemos por el amor, ¿no? ¡Que viva el novio... y que viva la novia, por supuesto!