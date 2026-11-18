Espectáculos

El Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood se convirtió en el epicentro del glamour el pasado domingo 15 de noviembre. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas organizó la edición número 17 de los Governors Awards y, como era de esperarse, la red carpet estuvo a tope de celebridades.

Zendaya, Tom Holland y Emma Stone fueron algunos de los nombres que brillaron en la velada. Pero hablemos de los looks: Charlize Theron se lanzó con un vestido rojo que no pasó desapercibido, mientras que Penélope Cruz apostó por un estilo "total black" que siempre es un acierto.

La lista de invitados no terminó ahí; Cara Delevingne, Pedro Pascal y Olivia Wilde también se sumaron a la gala de los Governors Awards 2026. Cuando se juntan todos estos pesos pesados en un mismo lugar, uno sabe que el chisme y el estilo están asegurados.

¿Quién creen que se robó la noche con su pinta?