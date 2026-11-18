Espectáculos

Juanes se prepara para dar dos conciertos en Bogotá los días 19 y 20 de noviembre en El Corazón de Bogotá, escenario que antes se conocía como el Movistar Arena. Estas presentaciones marcan el cierre emotivo de una gira mundial donde el cantante visitó más de 50 ciudades para celebrar su álbum JuanesTeban y sus 25 años de carrera profesional.

El músico llega a la capital en un momento cumbre de su carrera. Recientemente obtuvo una nominación al Grammy como Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por su trabajo JuanesTeban. Además, la semana pasada ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum Pop/Rock con el mismo disco, lo que eleva su cuenta total a 30 premios entre los Grammy y Latin Grammy.

Un hito para la música en Antioquia

Antes de aterrizar en Bogotá, Juanes regresó a su tierra natal para inaugurar la Daviarena, el nuevo escenario ubicado en Sabaneta, Antioquia. El evento contó con la asistencia de 18 mil personas que fueron testigos de lo que se describió como una presentación histórica. Para el artista, volver a su lugar de origen fue una forma de sellar una historia de amor que ha compartido con el mundo por más de dos décadas y media, afirmando que se encuentra hoy en la mejor versión de su vida.

Durante la velada, Juanes destacó la importancia de este nuevo espacio para el desarrollo cultural de la región. Mencionó que es un honor inmenso estar allí y que el lugar transformará la ciudad de maneras inimaginables, siendo un paso valioso para el país, el barrio, Sabaneta, Medellín y el arte en general. Agradeció el hecho de que se haya apostado por la cultura, asegurando que la música y el deporte en Medellín merecían un espacio de este calibre.

Un recorrido por sus éxitos y homenajes

El show en Antioquia duró más de dos horas y mantuvo al público de pie durante todo el recorrido musical. El repertorio abarcó desde sus grandes éxitos de trayectoria hasta las canciones más recientes de sus últimos discos. También incluyó homenajes a artistas que han influido en su carrera, mencionando específicamente a Juan Gabriel.

Uno de los momentos más significativos fue el reconocimiento a la industria musical local, incluyendo a las disqueras, los estudios y las emisoras de radio. Para materializar este homenaje a quienes abrieron el camino, Juanes invitó al escenario al maestro Fruko y su orquesta, con quienes interpretó los temas 'El Preso', 'La Noche' y 'Rebelión'. El cantante enfatizó que el éxito actual de Medellín es el resultado de la suma de talentos de grandes artistas que previamente grabaron, produjeron y llenaron estadios.

Colaboraciones y canciones especiales

La noche de inauguración también tuvo espacio para colaboraciones destacadas. Juanes compartió escenario con Carín León y Vivir Quintana para realizar una interpretación muy personal de 'Humano', tema que se encuentra nominado a Canción del Año. Esta presentación fue señalada como una de las actuaciones más sobresalientes de todo el espectáculo en la Daviarena.

Ahora, todo queda listo para que la celebración continúe en Bogotá. Después de haber recorrido el mundo y rendido tributo a sus raíces en Sabaneta, el cierre de la gira en la capital será el punto final a este ciclo de aniversarios y reconocimientos internacionales.