Espectáculos

El domingo 15 de noviembre, la sexta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2026 se convirtió en un evento nupcial, pero no de los que terminan en luna de miel. En una gala dedicada totalmente a las bodas, la cantante Yuri y el actor Mauricio Ochmann protagonizaron un sketch donde se dieron el 'sí' de mentiras. La dinámica fue el plato fuerte antes de que empezaran las presentaciones y las pistas de los personajes enmascarados, con Omar Chaparro al mando de la noche.

Para que el montaje quedara creíble, los investigadores se metieron de lleno en el papel. Yuri se puso el traje completo de novia: vestido blanco, velo y una corona de flores. Por su parte, Mauricio Ochmann se vistió con un traje oscuro para hacer el papel del novio. Los participantes y el panel se integraron a la temática de la noche.

El paso a paso de este enlace ficticio fue así: Primero, Juanpa Zurita, el creador de contenido y actor, entró en escena asumiendo el rol de sacerdote o juez. Para darle el toque dramático y tradicional, Zurita lanzó la pregunta obligatoria en cualquier boda: si alguien tenía motivos para oponerse a la unión. Luego entró Anahí, la cantante, quien fungió como madrina de arras. Anahí entregó el elemento simbólico a la pareja y aprovechó el momento para desearles abundancia, riqueza y amor frente a las cámaras.

Cuando todo parecía marchar tranquilo hacia el 'sí' ficticio, ocurrió el giro inesperado. Carmela Tarantela irrumpió en el escenario para manifestar su oposición al enlace. Pero no se quedó solo en palabras; el personaje terminó besando a Mauricio Ochmann, lo que provocó la reacción inmediata de Yuri dentro del sketch. Este momento fue el que desató todas las teorías, ya que los investigadores empezaron a bromear con la posibilidad de que la persona detrás de la máscara de Carmela fuera Aislinn Derbez.

Para los que se asustaron pensando que había un triángulo amoroso real, hay que aclarar que esto fue puro teatro. Yuri está casada con el músico chileno Rodrigo Espinoza desde 1997, después de conocerse en el Festival de Viña del Mar. El músico, que fue parte del grupo Aleste y ha sido productor y mánager de la cantante, y ella adoptaron a su hija Camila en 2009. Aunque la pareja ha admitido que tuvieron problemas en los primeros años, han trabajado en reconstruir su vínculo.

En cuanto a Mauricio Ochmann, su historia es otra. Él estuvo casado con Aislinn Derbez, con quien tuvo a su hija Kailani en 2018, luego de conocerse en la película A la mala y casarse en 2016 en Tepoztlán. Sin embargo, en marzo de 2020 anunciaron su separación tras casi cuatro años de matrimonio. El proceso de divorcio se registró formalmente en una corte de Los Ángeles con fecha de separación del 10 de diciembre de 2019, citando diferencias irreconciliables, aunque ambos mantienen el contacto por su hija.

Anahí también tiene su propia estabilidad fuera del set. La cantante lleva 11 años de matrimonio con el político Manuel Velasco Coello, quien fue gobernador de Chiapas y es senador. Se casaron el 25 de abril de 2015 en la Catedral de San Cristóbal de las Casas y tienen dos hijos, Manuel y Emiliano. En abril de 2026, Anahí compartió imágenes de su aniversario describiendo a su esposo como su lugar más seguro.

Finalmente, Juanpa Zurita es el único que no ha anunciado un matrimonio. El influencer ha mantenido una relación con la actriz argentina Macarena Achaga, con quien fue vista en eventos públicos en marzo de 2026, pero ambos prefieren mantener los detalles de su vida privada en reserva, sin anuncios de compromiso.

Después de que el sketch terminó y las risas pasaron, el programa retomó la competencia normal para seguir con las eliminaciones y las pistas de los personajes.