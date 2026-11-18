Estilo de vida

Seamos honestos: queremos que el apartamento se vea como una foto de Pinterest, súper cozy y lleno de verde, pero la realidad es que muchas veces terminamos despidiéndonos de la planta a las pocas semanas. El problema no es que no tengamos el don, sino que no todas las plantas piden el mismo nivel de atención. Hay algunas que son mucho más guerreras, se adaptan mejor al interior y no se mueren si se nos olvida regarlas un día.

Para los que quieren entrarle al mundo de las 'plant moms' sin que se convierta en un segundo trabajo, estas cinco opciones son el punto de partida ideal.

Las que aguantan todo

Si buscas algo con una estética minimalista y formas raras, la African Spear es la fija. Tiene hojas largas y rectas que parecen lanzas verdes, ideales para poner junto al sofá o en una esquina que necesite vida. Lo mejor es que guarda agua, así que no hay que regarla a cada rato. El truco es ponerla en un lugar iluminado, usar tierra que drene bien y, sobre todo, no ahogarla por exceso de amor; hay que dejar que la tierra se seque entre riego y riego.

Luego está la ZZ Plant, que es básicamente la reina de la resistencia. Con sus hojas verde oscuro y brillantes, queda increíble en el cuarto, la sala o hasta en el escritorio. Se adapta a lugares con poca luz, aunque prefiere la luz indirecta. Como tiene formaciones subterráneas que almacenan agua, no necesita riegos frecuentes. Ojo aquí: si eres de los que riega todo el mismo día, cuidado con esta, porque sufre mucho con la humedad excesiva.

Opciones compactas y colgantes

Para los que tienen poco espacio, como en el escritorio o la mesa de noche, la Baby Rubber Plant es la opción. Tiene hojas carnosas y brillantes que dan un toque fresco sin quitar espacio. Le gusta la luz indirecta y brillante, aunque aguanta un tiempo en sitios más oscuros. El riego debe ser moderado y es clave no dejar la tierra empapada siempre. Un tip extra para que se vea impecable es limpiar el polvo de las hojas con un pañito húmedo.

Si lo que quieres es ese efecto de cascada que se ve en las bibliotecas, el Golden Pothos es la elección. Sus ramas largas crecen hacia abajo y tienen hojas verdes con detalles dorados que se ven costosas sin hacer ningún esfuerzo. Es de las más populares para principiantes porque se ajusta a casi cualquier luz. Lo ideal es luz indirecta brillante para que mantenga sus colores. Hay que regarla cuando la tierra se empiece a secar y evitar que quede agua estancada en el plato de la maceta. Eso sí, mucha atención si tienes mascotas: esta planta es tóxica para perros y gatos si se la comen.

Un toque de color diferente

Para salir del típico verde, la Chinese Evergreen le da mucho carácter a la decoración. Dependiendo de la variedad, sus hojas pueden ser plateadas o verde claro. Se lleva bien con la luz indirecta brillante y aguanta poca luz. A diferencia de las otras, esta prefiere que la tierra esté ligeramente húmeda mientras crece, aunque nunca empapada. Por eso, hay que estar más pendientes de la humedad de su tierra que con la ZZ Plant. Al igual que la Pothos, es tóxica para perros y gatos si llega a ser ingerida.

Al final, no hace falta ser un experto en botánica ni dedicarle horas a las plantas. La clave es elegir la que se adapte a tu ritmo de vida y a la luz de tu espacio. Lo más importante es recordar que el exceso de cuidado puede ser tan malo como el descuido, especialmente con el agua. ¿Cuál de estas te vas a animar a comprar para empezar tu selva urbana?