Espectáculos

Fabián Ríos y Yuly Ferreira confirmaron que serán padres por tercera vez. Los actores aprovecharon la portada de People en Español para soltar la noticia y aseguraron que “es algo que le agradecemos a Dios”.

La alegría es doble porque la pareja venía de un momento muy duro. En abril de 2023 confirmaron la pérdida de un bebé que tenían casi 10 semanas de gestación. En ese entonces, Yuly Ferreira llegó a pensar que Dios ya había dicho que no, que se quedaban solo con Lucía y David y que era momento de descansar.

Sobre cómo se enteró, Fabián Ríos contó que su esposa lo pilló desprevenido cuando le pidió que comprara una prueba de embarazo. El actor confesó que al principio no podía creerlo, pensó que lo estaban tomando del pelo y hasta se rió de la situación.

Esta familia tiene una historia larga. Se casaron en 2005, después de haber estado cinco años de novios, y en diciembre de 2020 decidieron renovar sus votos matrimoniales para celebrar sus 15 años de casados.