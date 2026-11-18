Espectáculos

Don Omar finalmente soltó la información que los paisas estaban esperando y confirmó que el Polideportivo Sur de Envigado será el escenario de su concierto en Antioquia. El artista puertorriqueño aterrizará en Colombia en noviembre de 2027 como parte de su gira internacional The Last King World Tour, la cual llevará su música por varios países de Latinoamérica.

Antes del anuncio se habían mencionado varias opciones sobre dónde podría ser el show. Se había hablado de que el estadio Atanasio Girardot en Medellín o el Daviarena en Sabaneta eran posibilidades, pero al final el elegido fue Envigado. El concierto en este municipio está programado para el domingo 7 de noviembre de 2027.

El mapa de la gira en Colombia

El regreso de Don Omar al país no será solo un salto a Antioquia, sino que tendrá tres presentaciones en un periodo de cuatro días. Antes de llegar a Envigado, el cantante pasará por la capital y por Cali. En Bogotá, el show se llevará a cabo el jueves 4 de noviembre en Vive Claro. Luego, el viernes 5 de noviembre, se presentará en el estadio Pascual Guerrero en Cali.

Este despliegue genera muchísima expectativa, especialmente entre quienes crecieron escuchando los hits que hicieron explotar el reguetón en los años 2000. Estamos hablando de temazos como Dale Don Dale, Pobre diabla, Salió el sol y, por supuesto, Danza Kuduro. Para los que están en Medellín, esta es una oportunidad nueva de verlo en vivo, ya que su última vez en la ciudad fue el 12 de agosto de 2022, cuando se tomó el estadio Atanasio Girardot durante la Feria de las Flores.

Cómo conseguir las boletas y la preventa

Si quieren asegurar su lugar, pónganse pilas con las fechas. La preventa comienza mañana 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 de la mañana. El proceso de compra se hará a través de la página oficial del artista y las boletas estarán disponibles en el sitio web de Ticketmaster.

Ojo a este detalle: el propio cantante aclaró por sus redes sociales que hoy, 18 de noviembre, las personas que hicieron el prerregistro recibirán un código de acceso en el correo electrónico que dieron al inscribirse. Es fundamental revisar la bandeja de entrada, pero también las carpetas de promociones y de correo no deseado, porque sin ese código no se puede entrar al proceso de compra anticipada.

Algo muy importante para que no haya malentendidos: haber hecho el prerregistro no garantiza que tengan una entrada ni asegura el puesto en el concierto. Todos los interesados deben entrar durante la preventa y completar la transacción para que la boleta sea suya.

Precios para el show en Medellín

Para los que están organizando el presupuesto para el concierto en Medellín, los precios varían según la etapa de compra y la ubicación en graderías. En la primera etapa, los costos van desde los 249.000 pesos hasta los 679.000 pesos, aunque es importante mencionar que estos valores son sin servicio.

Para quienes no alcancen la primera fase, la segunda etapa tiene precios que empiezan en los 349.000 pesos y llegan hasta los 779.000 pesos. La preventa comienza el 19 de noviembre.

¿Quién se anima a gastar esos pesos para cantar Danza Kuduro a todo pulmón?