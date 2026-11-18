Espectáculos

Luisa Castro, influencer y empresaria, tuvo que salir a defenderse en redes sociales después de que se armara un escándalo digital. Todo empezó porque Valka, exnovia de Westcol, apareció de sorpresa en el evento Stream Fighters 5, y la gente en internet no perdonó.

La situación se puso pesada y empezaron a llover críticas malintencionadas contra Castro, llegando incluso a tildarla de "mala mujer" por la tensión que se sintió en el ambiente. Obviamente, ella no se dejó montar y usó sus plataformas para responder con firmeza, aclarar su posición sobre cómo se mueve el mundo del entretenimiento y exigir respeto frente a juicios que, según ella, no tienen fundamento.

Sinceramente, es el típico drama de creadores de contenido donde el evento pasa a segundo plano y lo que termina siendo tendencia es la vida amorosa de los protagonistas. Al final, el chisme terminó siendo más fuerte que cualquier combate en el cuadrilátero.

¿Será que el internet ya no tiene nada más que hacer sino analizar cada mirada entre ex y parejas actuales?