Espectáculos

Tuto Patiño ya es parte oficial del Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2026. El actor celebró la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde dejó claro que este logro es el resultado de "esfuerzo, cocina, estudio y compromiso", asegurando que cualquiera hubiera podido llegar a esa instancia con la misma dedicación. Para responder a quienes cuestionaron su permanencia en el concurso, cerró su mensaje con una frase directa.

Este ingreso tiene un sabor especial porque Tuto no ha estado presente en las últimas grabaciones. El actor sufrió una lesión en la rodilla durante un reto de campo que lo obligó a abandonar la prueba. Todo pasó cuando intentó esquivar a un perro que apareció de la nada en el set; al no calcular bien el espacio, chocó contra una mesa de trabajo y pisó mal mientras intentaba recuperar el equilibrio. Aunque al principio intentó seguir adelante por compromiso, el dolor y la inflamación aumentaron con las horas hasta que tuvo que admitirle a la presentadora Claudia Bahamón que no estaba en condiciones de rendir al 100%.

El camino al regreso y la lista final

Aunque Tuto ya confirmó que se encuentra en terapia y recuperándose con toda la energía, todavía no ha revelado una fecha exacta para volver a las cocinas. Sin embargo, el regreso no será un paseo por el parque. Se sabe que, una vez se reintegre a la competencia, el actor deberá enfrentar directamente un reto de eliminación, sin el beneficio de pasar por las etapas previas que sus compañeros ya disputaron.

El grupo selecto de los diez mejores quedó definido el 11 de noviembre, día en que Jimmy Vásquez se despidió del programa. En ese mismo episodio, Sebastián Villalobos, Verónica Orozco y Marcela Carvajal lograron superar el reto de eliminación y aseguraron su continuidad. Así quedó conformado el Top 10: Julieta Piñeres, Sebastián Vega, Pautips, Emiro Navarro, Robert Farah, Emmanuel Restrepo, Sebastián Villalobos, Verónica Orozco, Marcela Carvajal y Tuto Patiño.

Una participación llena de altibajos

La trayectoria de Tuto en esta temporada de MasterChef Celebrity ha estado marcada por situaciones físicas complicadas y momentos emocionales fuertes. Mucho antes de la lesión de la rodilla, el actor ya había dado un susto en el tercer capítulo del programa. Durante el primer reto de campo, donde 24 participantes debían preparar un menú para una boda al aire libre, Tuto sufrió dos desmayos debido a un golpe de calor por pasar demasiado tiempo frente a los hornos. A pesar de que fue atendido por paramédicos y que su equipo, el azul, terminó con delantal negro, él decidió reintegrarse a la prueba.

Además de los incidentes físicos, Tuto vivió uno de los momentos más conmovedores del reality en octubre. Durante una dinámica de caja misteriosa que invitaba a enviar mensajes pendientes a personas importantes, el actor rindió un homenaje a Alejandra, una expareja que falleció por cáncer hace años. Con mucha sinceridad frente al jurado y sus compañeros, Tuto confesó que intentó comunicarse con ella tres días antes de su muerte, pero no pudo lograrlo, y aprovechó el espacio para pedir perdón si alguna vez le había hecho daño, resaltando lo importante que ella fue en su vida.

La verdad es que Tuto ha pasado por todo en esta cocina: desde desmayos y choques con mesas hasta confesiones que nos dejaron el corazón apretado. Ahora solo queda ver si esa rodilla se recupera a tiempo para que no lo eliminen apenas pise el set.