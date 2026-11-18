Estilo de vida

Seguro que te ha pasado: te tomas el café pensando que eso te va a salvar la tarde, pero el cansancio sigue ahí, pegado, y sientes que no te puedes concentrar en nada. Para esos momentos en los que la energía cae después del almuerzo y no quieres simplemente seguir sumándole tazas de café al cuerpo, existe una técnica llamada coffee nap, o siesta con café, que propone un cambio de estrategia.

La idea es bastante sencilla pero tiene su ciencia: se trata de tomar el café y acostarse inmediatamente para dormir una siesta corta, de unos 15 a 20 minutos. El objetivo es que, justo cuando despiertes, la cafeína empiece a hacer efecto en tu organismo, lo que hace que la sensación de descanso sea mucho más potente.

Para entender por qué esto funciona y no es solo una coincidencia, hay que hablar de la adenosina. Esta es una sustancia que se va acumulando en el cerebro mientras estamos despiertos y es la responsable de que sintamos esa pesadez y ganas de dormir. La cafeína entra en juego bloqueando los receptores donde se une la adenosina, lo que limita temporalmente la sensación de fatiga. El detalle es que la cafeína no actúa de inmediato; necesita un tiempo para empezar a sentirse.

Aquí es donde el coffee nap se vuelve interesante. Mientras duermes esa siesta corta, la somnolencia disminuye temporalmente y, justo en el momento en que abres los ojos, la cafeína comienza a actuar. Según los datos científicos, este combo puede generar una mayor alerta que si decidieras tomar solo el café o simplemente dormir la siesta sin la cafeína, aunque todavía se necesita más investigación para saber exactamente qué tan superior es este método.

Si quieres poner a prueba esta técnica para ver si te sirve, hay unos pasos específicos que debes seguir para que no termine en un desastre. Primero, debes tomar el café. Lo ideal es que uses una cantidad de cafeína que ya sepas que toleras bien; no es necesario que te pidas un espresso doble ni que aumentes tu consumo habitual para que funcione.

Inmediatamente después de tomarlo, el siguiente paso es acostarte. Tienes que buscar un lugar que sea tranquilo y cómodo, donde puedas relajarte sin que haya distracciones que te interrumpan el proceso. Una vez acomodado, es fundamental poner una alarma de 15 a 20 minutos. Este tiempo es clave porque una siesta muy corta evita que te despiertes con esa sensación de desorientación o con una somnolencia aún más profunda.

En cuanto al horario, lo más recomendable es hacer esto en las primeras horas de la tarde. Hacerlo a esa hora reduce la probabilidad de que el sueño nocturno se vea afectado. Es importante aclarar que no es obligatorio que te quedes dormido profundamente de inmediato para que la técnica funcione; el simple hecho de relajarte cuenta, y es posible que el resultado varíe según la persona.

Sin embargo, hay que ser realistas: el coffee nap no es un reemplazo para dormir bien toda la noche. Si tienes la costumbre de dormir pocas horas sistemáticamente, la cafeína solo estará tapando el cansancio de forma temporal sin solucionar la causa raíz del problema. Hay personas para las cuales esta práctica no es adecuada, como quienes sufren de insomnio, tienen niveles altos de ansiedad o son muy sensibles a la cafeína.

Además, hay que tener un cuidado especial en casos de embarazo, ya que en esa etapa se recomienda limitar la ingesta total de cafeína siguiendo estrictamente las instrucciones del médico. Al final, aunque el coffee nap puede ser una herramienta útil para combatir la pereza de la tarde, lo más importante es escuchar al cuerpo. La energía constante y real viene de un sueño nocturno de calidad y de mantener buenos hábitos diarios.

¿Te atreverías a probar este combo o prefieres seguir peleando con el sueño a punta de tinto?