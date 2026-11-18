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Imagínense pagar casi 8 millones de euros por una chaqueta. Pues esa es la cifra de salida de la cazadora roja que Michael Jackson usó en el videoclip de 'Thriller', la pieza que ahora vuelve al mercado en una subasta de Julien's Auctions. Aunque en 2011 se vendió por 1,8 millones de dólares, los expertos creen que esta vez podría superar los 10 millones.

La prenda es una joya de la moda: piel de becerro en colores negro y rojo intenso, con hebillas plateadas en los puños, forro de seda roja y los famosos hombros alados. Tiene una etiqueta de «Marc Laurent Paris» y un detalle muy personal: una dedicatoria escrita con marcador negro que dice: «To Bush and Dennis All My Love Michael Jackson».

Tras el éxito del videoclip, la chaqueta se convirtió en un símbolo global, y sus diseñadores, Dennis Tompkins y Michael Bush, recibieron el encargo de crear versiones de la original para las actuaciones en directo del artista.

Más que solo la chaqueta roja

El evento, que se llevará a cabo del 7 al 9 de diciembre en el hotel Rosewood de Abu Dhabi, no se queda solo en la chaqueta. Habrá más de 100 piezas del artista, desde sus tiempos en The Jackson 5 hasta su etapa solista.

Entre los tesoros que saldrán a la venta está el guante cubierto de cristales que usó en su primer 'moonwalk' en 1983, valorado en más de 600.000 dólares. También se subastarán los mocasines del video de 'Thriller', que podrían alcanzar una cifra entre 30.000 y 45.000 euros.

La cita es el 7, 8 y 9 de diciembre para los coleccionistas que tengan la billetera lista para pelear por estas reliquias.