Wendy Paola Corzo se lleva el aplauso del Concejo de Bogotá por su vallenato indígena

Espectáculos

El Concejo de Bogotá reconoció la trayectoria artística de Wendy Paola Corzo y su labor constante para que el vallenato indígena tenga un lugar importante en el escenario nacional. Este homenaje se materializó en la entrega de una nota de estilo, un gesto que resalta cómo la música puede ser un puente para visibilizar la cultura de las comunidades originarias de Colombia.

Wendy Paola Corzo es la actual Reina Profesional del 2023 y también fue Reina Soberana de EVAFE 2025. Su perfil combina el liderazgo en reinados con un compromiso profundo por difundir y preservar las raíces indígenas a través del acordeón. Con esto, logra que el vallenato, un género que solemos asociar con regiones específicas, sea una herramienta de representación real para los pueblos indígenas.

El respaldo entre comunidades

La gestión de este reconocimiento estuvo a cargo del concejal Óscar Bastidas Jacanimoy, quien es uno de los defensores más fuertes de los pueblos indígenas en el país. Bastidas Jacanimoy fue quien lideró la entrega de la distinción a la acordeonera, basándose en una filosofía de apoyo mutuo entre sus pares.

Antes de que se llevara a cabo la ceremonia, el concejal dejó clara su postura sobre la importancia de la solidaridad interna de estas comunidades al afirmar: “Yo siempre parto de un principio: si el indio no ayuda al indio, ¿quién lo va a ayudar?”. Para él, este respaldo es fundamental para fortalecer la identidad y la cultura de los pueblos originarios.

Música para sembrar esperanza

Después de recibir el galardón en el recinto del Concejo Distrital, Wendy Corzo usó sus redes sociales para agradecer el gesto. Para la artista, este premio no es solo un trofeo, sino un motor para seguir adelante con su labor social y artística. Según sus propias palabras, asume el reconocimiento como un impulso para continuar sembrando semillas de esperanza a través de las notas de su acordeón.

La artista tiene una visión muy clara de su rol: cree firmemente que la música actúa como una mensajera capaz de armonizar cualquier camino. Para ella, el instrumento que toca no es simplemente un objeto musical, sino un medio para narrar historias y generar un impacto positivo en quienes la escuchan.

Una misión de hermandad

El enfoque de Wendy Corzo va más allá de la interpretación técnica del vallenato. Ella sostiene que su acordeón "no solo suena; narra historias y siembra esperanza". Bajo esta premisa, la músico reafirmó que seguirá firme en su misión de ser una mensajera que armonice caminos y construya hermandad.

Este compromiso busca fortalecer la identidad de los pueblos indígenas y utilizar el arte para fomentar la unión. Al llevar el vallenato indígena a nuevos espacios de reconocimiento, Wendy Corzo no solo dignifica el género, sino que lleva el vallenato a nuevos espacios de reconocimiento y visibilidad.

¿Quién dijo que el vallenato solo pertenecía a un lado del mapa?