Nacho Acero se quejó de discriminación por ir en camisilla a un edificio en Samborondón

Espectáculos

Nacho Acero utilizó su cuenta de TikTok para denunciar un presunto episodio de discriminación que vivió en el edificio Xima, ubicado en Samborondón, Guayas. El artista compartió un video donde cuestionó la actuación de un guardia de seguridad, quien supuestamente le impidió el ingreso al establecimiento debido a la vestimenta que llevaba puesta.

El cantante explicó que había acudido al inmueble para cumplir con compromisos profesionales, específicamente para participar en una transmisión de una emisora de radio. Según su relato, un guardia de seguridad le dificultó la entrada.

El problema con la camisilla

En la grabación difundida en TikTok, el cantante de salsa manifestó su total inconformidad con la restricción impuesta. Acero cuestionó que su ropa fuera considerada inapropiada para entrar al edificio, asegurando que el vigilante le dijo directamente que no podía ingresar porque llevaba una camisilla.

Para el artista, este tipo de restricciones basadas en la ropa podrían constituir un acto de discriminación, razón por la cual advirtió que haría público el incidente. Incluso señaló que una situación así podría dar lugar a una demanda legal. El cantante puso en duda los criterios que utiliza el personal de seguridad para decidir qué prendas están permitidas y cuáles no, especialmente cuando alguien acude al sitio por motivos laborales.

Defensa del look y solución al conflicto

En el texto que acompañó su publicación, Nacho Acero defendió su manera de vestir. Detalló que el conjunto que llevaba consistía en pantalón, botas y una camisilla, una combinación que, según él, era la más apropiada para enfrentar las condiciones climáticas de Guayaquil.

El artista aseguró que le informó al personal de seguridad que era un artista internacional y que su presencia en el edificio ya estaba coordinada previamente para realizar una actividad profesional. A pesar de esto, el acceso se mantuvo restringido hasta que el equipo de la emisora de radio intervino para facilitar su entrada.

Acero agradeció las gestiones del medio de comunicación que permitieron que finalmente pudiera acceder a las instalaciones. No obstante, el cantante aprovechó para lanzar una pregunta abierta sobre las normas de vestimenta en ciertos establecimientos, planteando qué pasaría con otros músicos que suelen usar prendas como gorras o pantalonetas.

Sin respuesta oficial

Hasta el 20 de octubre de 2026, en la publicación del cantante no aparecía ninguna respuesta por parte de la administración del edificio Xima ni del personal de seguridad sobre lo ocurrido. Debido a esto, la denuncia se basa únicamente en la versión difundida por el artista, lo que no permite establecer formalmente si existió un acto de discriminación.

Contexto: Ignacio Acero Olarte, conocido como Nacho Acero, es un cantante, compositor, actor y presentador colombiano nacido el 15 de diciembre de 1979 en Bolivia. Ha participado en televisión en producciones como Padres e Hijos y fue vocalista de la agrupación de merengue Krema. Como solista de salsa romántica, lanzó en 2014 el álbum Dame tu amor y tiene temas conocidos como Te quise tanto, Cuánto te di y Culpable.