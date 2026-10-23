Piter Albeiro no perdonó a Diana Ángel y le tiró una indirecta pesada por Petro

Espectáculos

Piter Albeiro llamó la atención en las redes sociales después de soltar un comentario bastante ácido sobre Diana Ángel. El humorista, que actualmente vive en Estados Unidos, reaccionó a una noticia sobre una entrevista de la actriz con La red, en la que habló de su vida personal.

Resulta que Diana Ángel reveló que una de sus exparejas usó sus tarjetas de crédito sin permiso para hacer compras que ella ni sabía que existían. Cuando fue a denunciar, él la acompañó sin imaginarse el desenlace que tendría. Según el relato de la celebridad, un año después descubrió quién estaba detrás de los movimientos.

Ante esta noticia, Piter Albeiro hizo un comentario con humor sobre las inclinaciones políticas de la actriz y sacó a relucir el apoyo que ella le dio a Gustavo Petro.

"Jajajajaja, qué pecado, pero si cree en Petro... cree en cualquiera", escribió Piter en un comentario que ya sumó más de mil likes.

Este tipo de salidas no son nuevas en el humorista, quien suele usar sus plataformas para opinar sobre asuntos políticos de Colombia y generar debate entre sus seguidores, donde algunos lo apoyan y otros lo cuestionan totalmente.