Camilo vuelve a España en 2027 con su gira 'Para cuando sean mayores'

Espectáculos

Camilo confirmó que en junio y julio de 2027 regresará a España con la gira de su último álbum, 'Para cuando sean mayores', el cual lanzó el pasado septiembre. Esta vuelta ocurre dos años después de su última gira en el país y contará con trece fechas en diez provincias diferentes.

El recorrido comienza el 18 de junio en el Navarra Arena de Pamplona, seguido por el Palau Sant Jordi de Barcelona el 19 de junio y el Galicia Fest en Vigo el 25 de junio. El 27 de junio se presentará en la plaza de toros de Granada y el 1 de julio visitará el festival Starlite Occident de Marbella.

En julio, la gira sigue el día 3 en el Roig Arena de Valencia y con dos shows en el Movistar Arena de Madrid el 7 y 8 de julio. Luego pasará por Roquetas de Mar el 10 de julio, el Icónica Santalucía Sevilla Fest el 11 de julio y la Plaza de Toros de Murcia el 15 de julio, como parte del ciclo Murcia ON.

El cierre en la península será el 17 de julio en el Concert Music Festival de Cádiz, para terminar toda la gira española el 23 de julio en el Gran Canaria Arena.

Sobre este proyecto, Camilo contó que le dedicó más tiempo que nunca para crear un álbum con lecciones de vida para sus dos hijas. Describió las canciones como "semillas" que germinarán en el futuro de las niñas, reflejando su optimismo.

El artista también expresó su gratitud hacia España, afirmando que lo ha recibido de manera "muy generosa". Según él, siente una fascinación y respeto mutuos en el país que permiten celebrar la diversidad por encima de las ideas que polarizan o deshumanizan.

Todo esto después de haber arrancado su gira el 9 de octubre en Estados Unidos para recorrer el continente americano. ¿Quién más quiere ir a cantar todas las canciones a todo pulmón?