Jaze llega a Colombia para despedir QNEPT y soltar la primicia de una colaboración local

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Jaze, el artista peruano que empezó rompiéndola en la improvisación, volvió a Colombia para dar sus primeros conciertos en solitario en el país. Los conciertos estaban programados para el 21 de octubre en el Teatro Libre, Sala Chapinero, de Bogotá, y el 22 de octubre en el Teatro Matacandelas de Medellín. Según Jaze, su show propio iba a durar casi tres veces lo que duró su presentación en el Festival Estéreo Picnic en 2024.

El plan de estos conciertos fue presentar por primera vez el disco completo de QNEPT en Bogotá y, al mismo tiempo, darle el adiós definitivo. El repertorio, apoyado por su banda en vivo, fue un recorrido por sus tres álbumes: Personalidad 7 de 2021, Toy Lokazo de 2023 y el cierre de QNEPT de 2025. Según Jaze, el espectáculo fue diseñado como una montaña rusa donde la energía sube y baja, mezclando canciones de sus discos con freestyle y varias sorpresas de invitados.

Un disco que fue terapia

Para Jaze, el álbum QNEPT, o Quizá No Es Para Tanto, es una obra profundamente personal que funciona como un viaje a través de los años. El artista contó que algunas canciones, como «No le mienta a mamá», fueron escritas cuando tenía 20 años, en una etapa donde pensaba y sentía las cosas de manera muy distinta. Por eso, ve el disco como una evidencia de su propio crecimiento y una forma de reconocer lo vivido.

La temática del álbum se centró en miedos, ansiedades, temores y el amor visto desde diferentes ángulos. El mensaje principal de «quizá no es para tanto» fue concebido como una invitación a cambiar la perspectiva de las situaciones para que resulten más llevaderas. Jaze admitió que el proceso de creación fue una especie de terapia, transformando vivencias personales en canciones que ahora pueden representar la historia de alguien más.

Lo que viene: menos perfección y más rock

Aunque QNEPT dejó la vara muy alta y fue un disco sumamente cuidado donde se corrigió cada error, Jaze ya está planeando el siguiente paso. Para su nuevo proyecto, quiere alejarse de esa pulcritud y explorar un lado más oscuro y crudo, incorporando elementos del rock. El objetivo es que la música suene más natural, permitiendo imperfecciones y grabando la voz de una manera menos procesada.

El artista mencionó que se siente inspirado por la música de Dillom, específicamente por el álbum 'Por cesárea', ya que considera que transmite una autenticidad basada en esa oscuridad. En cuanto a la producción, Jaze tiene la idea de seguir trabajando con su guitarrista y dupla musical, Diego Mema, pero también quiere sumar a alguien con una visión electrónica que trabaje desde la computadora para combinar instrumentos en vivo con elementos digitales.

El toque colombiano

La conexión con el público de Colombia ha sido fundamental para el artista, a quien describe como gente cariñosa, sonriente y carismática. Esa buena vibra se traduce también en sus planes futuros, ya que soltó la primicia de que está hablando con una artista colombiana muy querida para una posible colaboración.

Jaze define su proyecto actual como versátil, ya que ha pasado por el rap fuerte, canciones más suaves y ritmos que no tienen nada que ver con el rap. Aunque sus amigos describen su música como algo positivo, dulce y sensible, él busca ahora darle más fuerza a su sonido. Después de cerrar la etapa de QNEPT, el artista planea tomarse un descanso antes de lanzarse de lleno a trabajar en estas nuevas ideas que ya tiene en el radar.

¿Quién creen que sea la artista colombiana que se sumará al proyecto?