María Camila Roa cierra ciclo en Caracol Televisión y se prepara para un nuevo reto

Espectáculos

María Camila Roa anunció que cierra una etapa profesional en Caracol Televisión después de diez años de trabajo. A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió que vivió un ciclo maravilloso y que su corazón "desborda de gratitud" por las experiencias y las personas que la acompañaron en este recorrido.

Aunque en su mensaje de despedida Roa se enfocó en celebrar el comienzo de una nueva experiencia con sus seres queridos y colegas, no soltó los detalles de su próximo paso. Sin embargo, ya se sabe que el nuevo destino de la periodista es la corresponsalía de Noticias Caracol en Washington, donde llega para reemplazar a Juan Camilo Merlano.

Durante su tiempo en el canal, Roa se volvió una cara conocida de Noticias Caracol, especialmente por su trabajo cubriendo la actualidad nacional y temas de política.

Esta salida se suma a una racha de despedidas en el informativo durante 2026. Antes de María Camila, Daniela Pachón se fue en septiembre tras casi once años, y Nicoll Buitrago anunció su salida en octubre después de cinco años y tres meses en el equipo.