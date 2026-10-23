Maluma se sincera sobre sus trastornos alimenticios y la ansiedad que aún siente

Famosos

Maluma confesó que todavía siente "mucha ansiedad" y que, en el pasado, sufrió un desorden alimenticio que lo obsesionó con la comida. Estas revelaciones ocurrieron durante una charla sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina en Miami, que terminó el 22 de octubre.

El artista admitió que la presión por lucir el abdomen marcado en campañas publicitarias, como las de Calvin Klein, le generó problemas con su cuerpo. "Yo estaba rayado de la cabeza", manifestó sobre esa etapa en la que se sentía obsesionado con su cuerpo para cumplir con los estándares estéticos de la moda.

Además del tema alimenticio, el cantante contó que vivió un periodo con dolor de cabeza constante y que el estrés aumentó al convertirse en padre de dos hijos: París, de dos años, y Orión, nacido en septiembre. Para Maluma, sería mentir decir que la vida es color de rosa, pues cada día debe enfrentar sus miedos para poder salir adelante.

Terapia y nuevos comienzos

Para manejar estas situaciones, Maluma aseguró que ahora recurre a la terapia diariamente y que la lectura del libro 'Hábitos atómicos' ha sido una herramienta clave para encontrar un equilibrio entre su vida personal y la familiar. Según el cantante, la llegada de su segundo hijo, Orión, le ha dado una "valentía" diferente a la que experimentó cuando fue padre primerizo.

Sobre la llegada de París, Maluma describió la experiencia como un reto intenso que lo llevó a una dimensión diferente, la cual logró comprender gracias al apoyo de terapeutas y profesionales.

Esta apertura sobre su salud mental se suma a lo que ya había compartido en diciembre pasado a través de su pódcast 'Las cosas como son', donde habló sobre la depresión, la ansiedad y el agotamiento físico que sintió tras el nacimiento de su primera hija y el peso de más de una década de fama internacional con éxitos como 'Cuatro babys' y 'Felices los 4'. El cantante también lanzó este año su álbum 'Loco x volver'.

Qué fuerte que hasta los que parecen tener la vida resuelta y el cuerpo perfecto estén peleando batallas internas tan intensas.