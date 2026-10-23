Daniel Habif llega a Colombia con el 'Ascender World Tour 2026' para sacudir la mente

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Daniel Habif, reconocido escritor y orador mexicano, inició el 22 de octubre su gira de conferencias en Colombia titulada 'El Paso Final: Ascender World Tour 2026'. Se trata de una experiencia inmersiva diseñada para que las personas dejen de simplemente sobrevivir y comiencen a tomar decisiones que las lleven a una vida feliz, con propósito y con un liderazgo y creatividad más fuertes.

Para Habif, el objetivo principal de este viaje es encontrarse cara a cara con la gente y entregarles herramientas reales que apoyen su desarrollo personal. La propuesta es clara: pasar del modo supervivencia a la acción consciente.

La ruta del despertar por Colombia

El tour comenzó el 22 de octubre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. La agenda continúa hoy, 23 de octubre, en Pereira, donde la cita es en Expofuturo. El recorrido sigue el 24 de octubre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico de Cali, y el 25 de octubre se traslada al Teatro Universidad de Medellín.

La gira no se detiene ahí; el 27 de octubre el orador estará en el Club Los Lagos de Neiva. El gran cierre de este ciclo ocurrirá el 29 de octubre en Cartagena, en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, como parte de la primera Cumbre de Empresarios Imparables por Colombia.

Entre la supervivencia y la verdad

La premisa de estas charlas es que caerse y atravesar momentos difíciles es algo natural, pero lo importante es no quedarse estancado en ese estado. Habif sostiene que el camino es levantarse sin hacer ruido y mantener la confianza en que vendrán cosas mejores, guiando así a su público para que se arriesguen a dar el paso que podría cambiar sus vidas para siempre.

Según el conferencista, el paso más difícil de dar no es necesariamente un cambio externo, como renunciar a un trabajo, terminar una relación o lanzar un proyecto. Para él, el verdadero reto es aceptar una verdad que ya conocemos: reconocer que no somos lo que creíamos que éramos. Habif afirma que él mismo ya sabe qué debe transformar en su interior.

El propósito de sus charlas es ayudar a las personas a identificar exactamente qué es aquello que no las deja avanzar y brindarles la valentía necesaria para salir adelante. Sostiene que este mensaje llega en un momento fenomenal para la situación actual de Colombia.

Una conferencia frontal y sin filtros

Habif describe este espectáculo como la conferencia más confrontativa, frontal y salvaje que ha escrito hasta ahora. Todo el concepto nació de una pregunta profunda: ¿qué pasa después de que sobrevives? El orador plantea que sobrevivir a un divorcio, a la muerte de un padre, a una enfermedad o a un terremoto es solo el inicio; lo importante es definir qué sigue después de esos eventos.

El 'Ascender World Tour 2026' es, entonces, una invitación a dejar de lado el pesimismo y empezar a vivir con alegría, buscando la mejor versión de cada individuo. Habif aclara que su enfoque no consiste en romantizar el dolor, pero tampoco en quedarse atrapado en sentimientos negativos o pensamientos de desgracia. Su visión es utilizar el dolor pasado como un maestro redentor para servir y ayudar a los demás.

Finalmente, el mexicano advierte sobre la tendencia de postergar el crecimiento personal, como quienes planean ser felices recién en diciembre o el próximo año. Asegura que el tiempo no nos pertenece y que no hace falta llegar motivado o con la vida resuelta para asistir. Según Habif, la conferencia es precisamente para quien siente que hay algo dentro de sí que necesita volver a encenderse.

¿Y uno qué? ¿Se anima a aceptar esa verdad incómoda o sigue esperando a que llegue diciembre para ser feliz?