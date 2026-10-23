Juan Pablo Raba confesó que Mónica Fonseca es su "más grande reto"

Espectáculos

Juan Pablo Raba, el actor conocido por Narcos, decidió abrirse el corazón en el pódcast La habitación invisible. En medio de la charla, se puso reflexivo sobre su historia personal y admitió que conocer a Mónica Fonseca, su esposa, fue el giro inesperado que cambió todo en su vida.

Según el artista, Mónica fue quien lo ayudó a alejarse de la vida descontrolada que llevaba en el pasado. Raba contó que el romance fue intenso y rápido: se conocieron, nunca se separaron y a los nueve meses ya estaban esperando a su hijo Joaquín.

Para Juan Pablo, estos 16 años de relación han sido un proceso de aprendizaje constante. No se guardó nada y describió a su esposa como su primera gran maestra, la persona que le enseñó a escuchar, a tener paciencia, a no escaparse y a perseguir ser mejor y a no conformarse.

Pero ojo, que no todo es color de rosa y calma absoluta. El actor confesó que Mónica es también su más grande reto. Mencionó que existen "dos Mónicas" dependiendo del día y que esto tiene que ver con el signo zodiacal de su pareja. Según el actor, ambas facetas de Mónica le dejan lecciones muy importantes.