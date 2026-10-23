Fernando Rangel lanza ‘Nuestro Destino’ y quiere rescatar el espíritu del juglar vallenato

Espectáculos

Fernando Rangel Molina lanzó el 22 de octubre de 2026 ‘Nuestro Destino’, su primera producción discográfica. El álbum consta de diez canciones y tiene una misión clara: reivindicar la figura del juglar vallenato. Para Rangel, el juglar es ese músico completo que no solo canta y toca el acordeón, sino que también compone sus propias historias basadas en sentimientos y vivencias reales.

Este proyecto no nació de la noche a la mañana; es la materialización de un sueño que el artista cultivó durante más de una década. Con este lanzamiento, Rangel marca una nueva etapa en su trayectoria musical, buscando volver al paradigma de los viejos juglares que tocaban, cantaban y componían sus canciones.

Un balance entre lo clásico y lo nuevo

En ‘Nuestro Destino’, el acordeonero decidió reunir diversas expresiones del género. El disco navega entre aires de paseo y merengue, canciones románticas y sonoridades modernas. La idea es conservar la esencia del vallenato tradicional pero con un toque actual que permita conectar a distintas generaciones de oyentes.

El álbum debe su nombre a la canción ‘Nuestro Destino’, compuesta por Martín Calderón. En el repertorio, Rangel incluyó obras de autores reconocidos del vallenato, pero también dejó espacio para su propia pluma. De hecho, el artista destaca ‘Prisionero de tu amor’, de Marciano Martínez, por su riqueza poética, y ‘La Mentira’, una composición suya que considera un paso fundamental en su desarrollo como autor.

El proceso detrás del estudio

Llevar este disco a la realidad tomó aproximadamente diez meses de trabajo intenso. La dirección musical estuvo a cargo del propio Fernando Rangel Molina junto al guitarrista Richard Viloria. Todo el proceso de grabación se llevó a cabo en los Estudios de Audiovisión, ubicados en Bogotá.

Para lograr el sonido final, el equipo contó con David Dueñas, quien se encargó de la grabación y la mezcla, mientras que la masterización quedó en manos de Stefano Pizzaia. Juntos trabajaron en una propuesta que combina elementos tradicionales con sonidos contemporáneos para que el vallenato no pierda vigencia.

Contexto y ambiciones futuras

Fernando Rangel Molina no es un novato en el género. En 2012, alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al obtener el título de Rey Profesional del Festival de la Leyenda Vallenata. Desde aquel reconocimiento, ha seguido puliendo su faceta como intérprete y compositor, creando temas como ‘Confía en Mí’.

Ahora que ‘Nuestro Destino’ ya está disponible en plataformas digitales, Rangel tiene la mirada puesta en el futuro. El lanzamiento ocurre mientras se prepara para el Festival de la Leyenda Vallenata de 2027. Esa edición será la número 60 y contará con competencias de Rey de Reyes en acordeón profesional, piquería mayor y canción vallenata inédita. El objetivo de Rangel es regresar al certamen para competir nuevamente por la corona de Rey de Reyes.

Para el músico, este camino de volver al modelo del viejo juglar que canta, toca y compone es difícil, pero no imposible. Con este álbum, busca fortalecer su camino profesional y mantener vivos los elementos centrales de la tradición vallenata, demostrando que contar historias a través de la voz y el acordeón sigue siendo la esencia del género.

¿Será que el vallenato moderno necesita más juglares de verdad o nos acostumbramos demasiado a lo comercial?