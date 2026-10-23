¿De vuelta el amor? Los rastros que sugieren que Karol G y Feid se reconciliaron

Famosos

Karol G y Feid vuelven a ser tema de conversación en redes sociales. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que hayan vuelto como pareja, los gestos en redes sociales son demasiado evidentes para ignorarlos: volvieron a seguirse en Instagram y algunas fotos juntos que habían borrado tras su ruptura a principios de 2026 regresaron a sus perfiles.

La cosa no se queda solo en los clics. Feid dejó en una historia de Instagram con la frase en inglés “Seeing you win is also part of my prayer BTW”, dejando claro que verla ganar es parte de sus oraciones. Además, en un video grabado en su estudio donde se promocionaba una canción con Álvaro Díaz, se alcanzó a ver un sticker del álbum Tropicoqueta de Karol G pegado en su computador. Detalle que para el ojo entrenado de un fan es básicamente una confesión.

Por el lado de la Bichota, la pista fue cromática. En uno de sus conciertos recientes, interpretó ‘Si antes te hubiera conocido’ usando un traje verde, el color que es prácticamente el uniforme de Feid desde hace años. Son los seguidores quienes asocian ese color con Feid.

Entre giras y nuevos álbumes

Mientras el chisme se cocina, Karol G viene de cerrar su gira Viajando por el mundo en Estados Unidos. La cantante también ha estado promocionando su álbum No me arrepiento de sentir tanto, el cual describió en entrevistas con medios como la revista Interview como el más confesional de su carrera, aunque curiosamente no mencionó a Feid en esas charlas.

La agenda de Karol G sigue apretada y retomará sus presentaciones en Latinoamérica el 6 de noviembre en Guadalupe, México, donde estará hasta el 15. Luego, aterrizará en Colombia el 4 de diciembre para dar sus conciertos en El Campín, en Bogotá.

En cuanto a Feid, el artista tenía programado un live con Álvaro Díaz el pasado 20 de octubre para hablar de su música nueva. Mientras tanto, los usuarios siguen inundando las fotos recuperadas de la pareja con comentarios pidiendo que vuelvan y preguntándole a Carolina si tiene algo que contar.

Ya nos dieron las pistas, ahora solo falta que suban la foto dándose un beso para que podamos dormir tranquilos.