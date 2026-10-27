Carlos Vives cerró la primera edición del Festival Bamba en Chile

Espectáculos

Carlos Vives estaba programado para presentarse en el Parque O'Higgins de Santiago el domingo 25 de octubre, cerrando la primera edición del Festival Bamba. El artista, que mezcla ritmos tradicionales como la cumbia con pop y rock, estaba previsto que se presentara a las 22:00 horas, en un espectáculo que se prolongaría hasta las 23:30 horas.

Para este regreso a Chile, el músico compartió jornada con Bomba Estéreo, Fito Páez, Amigo de Artistas, Orishas y Ráfaga. Con esto, Vives vuelve al país después de su paso por el Festival de Viña 2025, donde se llevó las Gaviotas de Plata y Oro.

El repertorio oficial no estaba confirmado, pero el colombiano podría interpretar clásicos con los que ganó gran popularidad entre el público chileno, como "La Bicicleta", "Robarte un beso" y "Cuando nos volvamos a encontrar".

Como referencia, el sitio setlist.fm registra el repertorio que presentó el 26 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, un setlist referencial que podría tener modificaciones debido a la duración de una hora y media del show en Chile.

El cantante reveló que el Festival Bamba nació de una conversación en Chile durante 2019. Su primera edición reunió a 60 mil personas.