David Manzur: el maestro que encontró en un asistente su pequeña gran familia

Espectáculos

A los 96 años, David Manzur no piensa en jubilarse, sino en evolucionar. El artista se prepara para llevar su trabajo a París con una exposición individual titulada Évolution. La muestra se divide en dos partes: una donde presenta sus creaciones más recientes, mezclando collage, acrílica y dibujo, y otra con una selección de piezas de los últimos diez años que permite ver cómo han ido cambiando sus motivos.

David Manzur es un pintor caldense reconocido internacionalmente, egresado de la Art Students League y el Pratt Institute de Nueva York, y ganador en dos ocasiones de la beca Guggenheim. Su obra se centra en naturalezas muertas, caballeros y santos, lo que lo ha llevado a recibir distinciones como la Gran Cruz de la Orden de Boyacá y la Orden de Isabel la Católica.

Un encuentro que cambió todo

La vida del maestro dio un giro cuando Felipe Achury, quien en ese entonces era un funcionario del Ministerio de Minas, llegó una noche con un amigo a su casa en Quintas de Serrezuela, en Mosquera. Manzur abrió la puerta y los mandó a seguir. El joven Felipe entró a un espacio impregnado del olor a acrílico y, para romper el hielo, el pintor le preguntó sobre sus gustos musicales; la respuesta fue Händel.

Desde esa visita, Achury se volvió indispensable. Empezó visitándolo cada fin de semana, compartiendo desayunos y acompañándolo en sus jornadas de pintura. La conexión fue tan fuerte que Manzur le propuso trabajar como su asistente. Felipe renunció a su cargo en el Ministerio de Minas para dedicarse totalmente al maestro. Según cuenta Achury en sus redes sociales, aquello no fue un amor de pareja, sino un amor familiar.

El motor detrás de la obra

Llevan más de 15 años juntos y la relación ha sido la gasolina para la creatividad de Manzur. Felipe se ha convertido en el modelo de varias pinturas y en el crítico más honesto del artista, siendo la persona que se atreve a decirle la verdad sobre sus piezas. El pintor afirma que, gracias al apoyo de su asistente en las jornadas nocturnas, ha logrado trabajos mejores que los que hacía cuando tenía veinte años.

Este éxito se refleja también en los precios de sus obras. Por ejemplo, el acrílico sobre lienzo "Damas con corno" alcanzó los 57.150 dólares (unos 180 millones de pesos). De igual forma, la pieza "Estudio de naturaleza muerta para una estancia de recuerdo" se vendió en una subasta de Christie's por 30.000 dólares, lo que equivale aproximadamente a 95 millones de pesos.

El refugio en Barichara

El camino hacia su hogar actual no fue lineal. Originalmente, Manzur y Achury planeaban mudarse a Nilo, Cundinamarca, buscando un clima más cálido. Sin embargo, una llamada de Belisario Betancur, expresidente de Colombia y amigo cercano del pintor, cambió la ruta. Betancur le contó que había comprado una casa en Barichara, Santander, y que junto a ella había un lote vacío ideal para construir.

Manzur quedó enamorado de los paisajes y el clima del pueblo, que le pareció mucho más agradable que el calor de Nilo, y compró el terreno. La casa fue diseñada por el arquitecto José Alejandro Bermúdez y tuvo un detalle muy personal: un horno en el jardín. El artista quería recrear el horno que tenía su abuelo en Líbano para dedicarse a preparar pan.

La propiedad quedó pegada a la del expresidente Betancur, tanto que este mandó hacer una puerta que conectara ambas viviendas. Por ese acceso, Betancur solía escaparse para visitar a su esposa Dalita y romper la dieta en la cocina de Manzur. Incluso el exmandatario se animó a dar sus primeros y tímidos brochazos en la pintura bajo la influencia del maestro.

Con el tiempo, lo que eran visitas ocasionales se convirtió en una mudanza definitiva. Manzur y Achury transformaron el jardín en una selva nativa, crearon su propio teatro y acondicionaron el taller de pintura. Allí siguen viviendo, donde la jovialidad de Felipe mantiene intactas las fuerzas de un artista que sigue sintiéndose como un joven de veinte años.

¿Quién no querría un equipo así para conquistar el mundo a los 96?