Espectáculos

El cierre de la gira Viajando por el Mundo Tropitour en la Ciudad de México se convirtió en el tema más hablado antes del show del 17 de noviembre en el Estadio GNP Seguros. La gran pregunta que dominaba las redes era quién sería la invitada sorpresa para esta última fecha, especialmente después de que el tercer concierto capitalino tuviera que posponerse por razones de salud de la artista.

Karol G, la estrella colombiana, ha basado la curaduría de sus invitadas en la memoria musical y televisiva de su infancia en Medellín. Dado que las telenovelas juveniles y musicales mexicanas marcaron su formación artística, ha priorizado a figuras icónicas de esa etapa para sus presentaciones en México.

Las favoritas para el cierre

Paulina Rubio se perfiló como una de las opciones más fuertes para el Estadio GNP Seguros. Su presencia habría completado una dualidad de los años noventa, siguiendo la línea de la primera invitada, Thalía, y manteniendo el perfil de éxitos radiales de esa década. El catálogo de la exintegrante de Timbiriche encajaba perfecto con el bloque festivo de música local, donde la producción incluyó arreglos de mariachi para el público capitalino.

Otra candidata con mucho respaldo entre los fans era Anahí. La integrante de RBD tiene un vínculo directo con la colombiana desde junio de 2022, cuando se unieron en la Arena Ciudad de México. En aquel momento, ambas cantaron Sálvame frente a la multitud, marcando el regreso de la intérprete mexicana a los escenarios tras once años de retiro, un hito que hacía que la gente pidiera a gritos repetir la mancuerna.

Otras opciones y el toque urbano

Los seguidores también mencionaron a Danna Paola, quien representa el relevo generacional del pop mexicano. Danna ha mantenido acercamientos públicos con la artista y su perfil conecta con ese universo de telenovelas infantiles que Karol G consumió de niña. Además, en julio de 2025, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante de Mala Fama dejó claro su cariño al decir que a Karol la ama y que grandes mentes piensan igual cuando le preguntaron sobre similitudes en sus videoclips.

Para darle un giro al sonido pop, surgió la opción de Cazzu. La rapera argentina habría servido como un contrapeso sonoro a las colaboraciones anteriores en la capital. Por otro lado, Becky G estuvo presente como acto de apertura y subió luego a cantar la colaboración MAMIII, aunque la producción dejó claro que esta intervención habitual no contaba como el acto sorpresivo reservado para México.

El recuento de los shows anteriores

El viernes 13 de noviembre, la sorpresa fue Thalía, quien volvió a un escenario capitalino tras diez años de ausencia ante 65,000 personas. Juntas interpretaron Piel morena, Amor a la mexicana y A quién le importa. Thalía llegó con un vestuario basado en una de sus presentaciones más recordadas, usando un bustier de guitarras. Sin embargo, el show dejó algunos comentarios negativos en redes por desajustes en la coordinación vocal, problemas de afinación y fallas en la sincronización del audio durante el bloque regional.

Para la segunda función, el sábado 14 de noviembre, la invitada fue Belinda. El dueto interpretó Ángel, Bella traición y Luz sin gravedad ante un estadio lleno. En esa presentación, la actriz mexicana usó expresiones de sus entrevistas cuando era niña para elogiar la trayectoria de Karol G, un momento que terminó sumando millones de reproducciones en internet.

Salud y logística del evento

La suspensión del concierto del 15 de noviembre fue confirmada por OCESA y Ensō debido a motivos médicos de la cantante, aunque no dieron un expediente clínico detallado. Hubo versiones extraoficiales que hablaban de un cuadro de influenza causado por el desgaste físico y los cambios de temperatura en sus presentaciones de Monterrey y la Ciudad de México, pero el equipo médico no emitió un diagnóstico oficial.

Para solucionar el inconveniente, todos los boletos del 15 de noviembre mantuvieron su validez para el show del 17 de noviembre. Quienes no pudieron asistir tuvieron la opción de pedir el reembolso a través de Ticketmaster. El espectáculo del martes 17 de noviembre representaba el cierre definitivo de las seis fechas programadas en el país, tras agotar tres noches consecutivas en el Estadio BBVA de Monterrey.

En cuanto al impacto económico, las tres presentaciones en la capital generaron una derrama estimada en 460 millones de pesos. De esa cifra, 300 millones provinieron del sector hotelero y 160 millones de restaurantes y comercios.