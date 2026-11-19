Espectáculos

Emilia ya cumplió su primer año y sus papás no escatimaron en gastos. Paola Jara compartió las imágenes de la celebración donde se ve que el regalo estrella fue un carro rosado. O sea, la niña ya tiene transporte propio antes que muchos de nosotros.

Para cerrar con broche de oro la fiesta, la pequeña celebró con una torta hecha de varios panqueques, decorados con estrellas y trozos de piña en forma de corazón. Muy tierno el detalle, la verdad.

Paola se puso sentimental en sus redes y escribió: "Me parece mentira que ya tengas 1 año hija mía. Gracias Dios mío por la vida de mi vida, el regalo más hermoso, la bendición más grande que he recibido". También le deseó que sea siempre feliz y que Dios y la virgen acompañen sus pasos.

Un amor que nació entre canciones

Para los que no están al día con el chisme, Jessi Uribe y Paola Jara llevan siete años juntos, ya que empezaron su relación en diciembre de 2019. No fue amor a primera vista; al principio ella no estaba interesada, pero todo cambió mientras trabajaban en la canción 'Como si nada'.

Después de compartir entrevistas y eventos promocionando el tema, Jessi tomó la iniciativa para conquistarla. La cosa avanzó y, según contaron en el programa 'La Red', el primer beso llegó después de varias salidas.