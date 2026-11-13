Deja de frotar tus muñecas: así es como se usa el perfume para que dure todo el día

Estilo de vida

Seguramente te han enseñado los trucos de siempre: echarse el perfume en las muñecas o hacer el clásico camino de nubes rociando el aire y pasando por debajo. Sin embargo, en las redes sociales empezaron a sonar métodos más raros, como intentar atrapar el aroma en el aire para luego extenderlo sobre la piel. Aunque algunos piensen que es una exageración, la realidad es que existen secretos profesionales para que el perfume rinda al máximo y dure desde la mañana hasta la noche.

Para lograr que el aroma se mantenga, hay que entender que no existe una sola forma correcta de aplicarlo, sino que depende de varios factores. El tipo de piel, la química de cada cuerpo y hasta el clima influyen en cuánto tiempo se queda la fragancia en nosotros. Por eso, optimizar el uso de cada botella es la clave.

Errores comunes y zonas estratégicas

Hay un hábito muy común que es un pecado capital para la perfumería: frotar las muñecas una contra la otra justo después de aplicar el perfume. Los expertos advierten que este roce fuerte destruye el aroma, ya que altera las notas de salida, especialmente en los perfumes que tienen base de alcohol. Si quieres distribuir el producto, lo ideal es dar unos toquecitos suaves, pero frotar está totalmente prohibido.

En cuanto a dónde ponerlo, los puntos de pulso son los reyes. Las muñecas, el cuello, la parte interna de los codos y detrás de las orejas son las opciones clásicas porque son zonas naturalmente más cálidas, lo que ayuda a que el aroma se difunda mejor. Pero no hay que quedarse solo ahí. Si usas spray, puedes rociar ligeramente todo el cuerpo. En cambio, si tienes perfumes en formato rollerball o aceites aromáticos, lo mejor es aplicarlos en puntos específicos y focalizados.

Trucos de aplicación y cuidado de la ropa

No hay que tener miedo de retocarse el perfume durante el día si se siente necesario. Factores como la humedad, la temperatura y los mismos ingredientes del producto hacen que el aroma se evapore, por lo que llevar un frasquito de tamaño viaje en el bolso es la solución ideal para salvar el día.

Eso sí, hay que tener cuidado de no pasarse con la cantidad. Existen zonas del cuerpo que son mucho más sensibles, por lo que se debe evitar rociar el perfume directamente en la cara para no irritar la piel ni afectar los ojos. También es importante tener ojo con las telas claras o delicadas, ya que los aceites del perfume podrían manchar la ropa.

Para que la aplicación sea perfecta, lo mejor es empezar por las zonas expuestas: cuello, manos y cabello. Si hablamos de la ropa, aplicar el perfume directamente sobre la camiseta o el top garantiza una duración increíble. Para las prendas exteriores, como una chaqueta, lo más recomendable es rociar el perfume al aire y caminar a través de esa nube para lograr que el aroma quede distribuido de forma más ligera y uniforme.

Mezclas, hidratación y concentraciones

Para quienes aman experimentar combinando diferentes fragancias, la estrategia es fundamental. Jamás se debe aplicar un perfume sobre la piel o la ropa que todavía esté húmeda por otro aroma, porque esto altera la esencia de ambos. El truco aquí es aplicar un perfume en el cuerpo y el otro en la ropa.

Si sientes que el aroma se va demasiado rápido, el momento de la aplicación es la clave. Lo ideal es hacerlo justo después de salir de la ducha, cuando la piel está caliente y ligeramente húmeda. Para llevar esto al siguiente nivel, se recomienda aplicar primero una crema hidratante corporal, ya que la piel hidratada retiene el perfume con mucha más eficacia que la piel seca.

Finalmente, es vital entender que la concentración del producto define cuánto tiempo vas a oler bien. Los extrait de parfum son los que tienen la mayor duración, seguidos por los eau de parfum. Por último están los eau de toilette, que son los que se desvanecen más rápido. Solo queda elegir el que mejor se adapte a la ocasión y disfrutar del aroma todo el día.

¿Y tú, sigues frotando tus muñecas como si estuvieras encendiendo un fuego o ya te pasaste al equipo de los toquecitos suaves?