Espectáculos

Shakira se presentará en el Estadio Nacional, en La Sabana, el domingo 31 de enero de 2027. La colombiana llega con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour prometiendo un show que mezcla coreografías, tecnología y efectos visuales para repasar toda su trayectoria artística. La producción está a cargo de ONE Costa Rica, Jogo y FENIX Argentina.

Si quieren asegurar el puesto, anoten bien las fechas porque las entradas se venden solo por Publitickets.com y habrá varias etapas. El lunes 23 y martes 24 de noviembre es la preventa exclusiva para clientes de Visa Davivienda y Visa DAVIbank, empezando el lunes a las 12:00 mediodía. Después, el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, la preventa se abre a todos los tarjetahabientes de Davivienda y DAVIbank a partir de las 10:00 a. m.

Para los que no tienen esas tarjetas, la venta general arranca el viernes 27 de noviembre a las 10:00 a. m. De hecho, Davivienda ofrece financiar las entradas a 3, 6 o 12 meses sin intereses con «A Paguitos», y los de DAVIbank pueden hacer lo mismo hasta en 12 meses sin interés ni comisión desde su app.

Los precios de las boletas

Saquen la calculadora porque así están las tarifas (sin cargos adicionales): la zona VIP Waka Waka / La Loba cuesta ₡124.500 y es la que queda frente al escenario, sin sillas y solo para mayores de edad. La VIP Las de la Intuición sale en ₡54.500 y es en gramilla de pie.

Para los que prefieren gradería o sombra, los precios son: Platea este/oeste ₡69.500, Balcón este/oeste ₡64.500, Sombra este/oeste ₡44.500 y Gradería sur ₡34.500.

¿Ustedes se lanzarían por la VIP o se quedan en la sombra?