Shakira aplaza por segunda vez su show en las pirámides de Egipto

Espectáculos

Shakira no se presentará frente a las pirámides de Guiza, en Egipto, el 28 de noviembre de 2026 como se tenía previsto. La cantante anunció que el show se aplaza hasta el 2 de abril de 2027 debido a las circunstancias actuales en Medio Oriente y la preocupación por la seguridad del público y el equipo involucrado.

La decisión fue comunicada a través de sus historias de Instagram, donde la artista explicó que el bienestar de todos es la prioridad máxima. "Se ha tomado la difícil decisión de posponer nuestro espectáculo", escribió para sus seguidores egipcios.

Para Shakira, este escenario es clave en su trayectoria. La cantante confesó que actuar frente a las pirámides es uno de los sueños de su carrera y que le duele tener que esperar más tiempo para el encuentro. Aun así, aseguró que su intención de presentarse en el país africano sigue en pie y prometió que la espera valdrá la pena.

Un camino lleno de cambios

Este no es el primer movimiento de agenda para este evento. Originalmente, el concierto estaba programado para el 7 de abril de 2026, pero se había trasladado al 28 de noviembre de 2026 por las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán. Con este nuevo anuncio, el espectáculo se ha reprogramado por segunda vez.

La presentación forma parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, con la que la colombiana ya ha pasado por escenarios de Asia, Europa y América. El show en Egipto era uno de los puntos más destacados de su agenda internacional.

Un regreso esperado

Este escenario no es desconocido para la artista, pues ya cantó frente a las pirámides de Guiza en 2007 en un concierto multitudinario que marcó su carrera internacional. Ahora, la reprogramación para abril de 2027 deja a los fans egipcios esperando una fecha que la misma Shakira describió como una de las que más ilusión le genera.

Ojalá que para 2027 todo esté tranquilo, porque ya queremos ver ese despliegue frente a las pirámides.