Heidi Klum se volvió una mano gigante y sangrienta para celebrar sus 25 años de Halloween

Espectáculos

Heidi Klum volvió a dejar a todo el mundo con la boca abierta en su fiesta anual de Halloween en Nueva York. Para celebrar los 25 años de este evento, que ya es una tradición en la industria del entretenimiento, la modelo eligió una transformación que superó cualquier expectativa: llegó convertida en una mano humana gigante, aparentemente cercenada, cubierta de sangre y con huesos y tendones expuestos.

La noche del 31 de octubre, la jurado de America’s Got Talent apareció sobre una enorme estructura que reproducía la extremidad ensangrentada. Su entrada fue todo un espectáculo, ya que llegó a bordo de un camión, de pie sobre la pieza, en una puesta en escena que hacía casi imposible reconocer que detrás de aquella figura estaba la modelo. El impacto fue inmediato y las fotografías y videos de su llegada inundaron las redes sociales, convirtiéndose en el centro de atención de la celebración.

Heidi Klum es una supermodelo, productora televisiva, estilista, presentadora y actriz alemana, reconocida mundialmente por su trabajo en Victoria's Secret y el programa Project Runway. A lo largo de dos décadas y media, se ha ganado el título de 'Reina del Halloween' gracias a que sus disfraces siempre huyen de lo convencional y apuestan por efectos especiales complejos, como ocurrió en el pasado cuando se transformó en un gusano gigante, E.T., Medusa o Fiona de la película Shrek.

Los detalles del horror

La transformación de este año destacó no solo por el tamaño, sino por el nivel de detalle en la simulación de la extremidad mutilada. El diseño estaba construido de tal forma que el cuerpo de Klum quedaba integrado totalmente en la estructura. Sus piernas permanecían ocultas dentro de los dedos corazón y anular, mientras que su rostro sobresalía por una abertura ubicada en la palma de la mano, justo al lado de una herida que dejaba ver una recreación de huesos y tendones.

Para completar el look terrorífico, la pieza tenía uñas largas pintadas de rojo, abundante sangre falsa y una acumulación de ligamentos que colgaban de la parte posterior. De la modelo apenas se podían distinguir los ojos y la boca, de la cual también salía sangre mientras sacaba la lengua para darle más realismo a la caracterización. Además, la puesta en escena incluyó a un grupo de asistentes vestidos con trajes de protección química manchados de sangre que acompañaron a la modelo durante su llegada. Para cerrar con broche de oro, en la alfombra roja, Klum escupió sangre falsa frente a las cámaras.

El proceso detrás de la mano

Lo más loco de este disfraz es que la mano era una réplica de la propia extremidad de Klum. Para lograr este resultado, fue necesario escanear su cuerpo y reproducir detalles personales específicos, incluyendo su anillo y el tatuaje con el nombre de su esposo, Tom Kaulitz, integrante de la banda Tokio Hotel. Aunque el músico no pudo acompañarla porque estaba de gira en Alemania, su nombre quedó plasmado en la estructura.

La idea nació un año antes, cuando Klum observó su propia mano izquierda y reparó en sus uñas largas y rojas, el anillo en el pulgar, el de compromiso y su alianza matrimonial. Según contó a la agencia Associated Press (AP), en ese momento pensó que quizá podría meter su cuerpo de algún modo dentro de esa imagen. Convertir esa visión en realidad requirió un trabajo especializado y considerable; aunque ponerse el disfraz le tomó entre cinco y seis horas, el proceso de elaboración fue mucho más largo para lograr que la estructura se integrara perfectamente con su cuerpo.

El equipo y la celebración

Detrás de esta obra de arte macabra estuvo Mike Marino, maquillador y especialista en efectos especiales. Marino ha sido el responsable de muchas de las caracterizaciones más elaboradas de la modelo, encargándose de las prótesis, las estructuras de gran tamaño y el maquillaje de caracterización que hacen que sus apariciones sean el atractivo principal de cada Halloween.

La fiesta de 2026 tuvo lugar en el restaurante Cathédrale, en Nueva York. Con esta propuesta, Klum demostró que no necesita recurrir a personajes de ficción para impactar, sino que puede transformar su propia anatomía en una figura de terror para marcar un aniversario especial. Honestamente, después de verse como un gusano y ahora como una mano mutilada, ya no sabemos qué puede inventar para el año 26.

¿Será que el próximo año se disfraza de un órgano interno o ya llegó al límite del gore?