Karol G se volvió un cadáver muy fashion para este Halloween

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Karol G llevó Halloween a otro nivel y sorprendió a sus seguidores. La cantante decidió disfrazarse de Emily, la protagonista de la película de Tim Burton El cadáver de la novia, y el resultado fue una locura total. No fue un disfraz de última hora comprado en la esquina; la mujer se montó toda una producción con maquilladores, vestuaristas y expertos en efectos visuales para lograr esa piel azulada y el vestido de novia tan icónico.

La artista compartió un video en sus redes sociales donde mostró un poquito del proceso para llegar a ese look tan detallado. Obviamente, sus seguidores no tardaron en reaccionar y llenaron el post de comentarios diciendo que se veía top y que era la más bella de todas. Honestamente, se nota que le metió ganas al maquillaje y que el equipo de profesionales hizo un trabajo impecable.

Pero ojo, que Karol G ya tiene un historial serio con los disfraces de cine. Si miramos hacia atrás, en Halloween de 2024 se puso en el mood de Matilda y se disfrazó de Amanda Thripp, mientras que su amigo Daiky Gamboa se animó a ser la temida directora Tronchatoro. Y si nos vamos más atrás, en 2022, la Bichota apareció con un traje rojo espectacular inspirada en Gatúbela durante una presentación.

Para los que no se acuerdan de la película, Emily es el personaje central de esta historia de romance y terror gótico de 2005, donde una mujer fallecida cree que un joven llamado Víctor es su prometido. La película se convirtió en una de las más reconocidas de Tim Burton por su particular estética visual.

La verdad es que la cantante tiene un gusto impecable para elegir personajes de la cultura popular que se vean increíbles en cámara. Pasar de Gatúbela a Matilda y terminar como un cadáver animado es todo un viaje.

¿Cuál de todos sus disfraces ha sido el mejor hasta ahora?