Nació Juanito: el bebé de Camila Sepúlveda y Camilo Cifuentes llega en medio de todo el chisme

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Camila Sepúlveda ya tiene a Juanito en sus brazos. La influenciadora compartió en sus redes sociales que el bebé nació y publicó algunas fotos desde el hospital, aunque decidió cuidar la privacidad del pequeño y no mostrarle la cara al mundo. En las imágenes quedó claro que Camilo Cifuentes, el papá, estuvo presente en este momento.

Con mucha emoción, Camila describió a Juanito como una de las razones más grandes para vivir, amar y aprender, agradeciendo que finalmente pudo vivir la experiencia de la maternidad.

Obviamente, el internet no se quedó tranquilo y empezaron a llover las preguntas sobre si el bebé significaba que la pareja se había reconciliado. Pero ojo, que Camila fue muy tajante: el nacimiento de Juanito no representa una reconciliación sentimental. Ella aclaró que sus caminos como pareja ya se separaron, pero que ambos tienen la disposición de mantener una comunicación respetuosa y madura para ejercer la paternidad conjunta.

Un nuevo comienzo tras la tormenta

Para los que no están al día con el drama, recordemos que el embarazo ocurrió en medio de una polémica fuerte por la ruptura de los dos. Camila hizo públicas unas conversaciones que sugirieron que Camilo tenía un vínculo con Anthía López, conocida como 'La Mijita'. Al final, el creador de contenido admitió que no fue sincero y reconoció haber sido infiel, lo que terminó de romper la relación.

Ahora, Camila cierra ese capítulo y aprovecha para agradecer a las mujeres y madres que la apoyaron durante la gestación. Según sus propias palabras, este momento es una razón para creer en los nuevos comienzos y sanar.

Sinceramente, manejar la paternidad con un ex que fue infiel es un reto nivel experto, pero que se note la madurez por el bien del niño. ¿Ustedes creen que logren llevarse bien sin que salte otro chisme en el camino?