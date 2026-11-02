Amor, despecho y detox digital: así suenan los estrenos de la semana

Espectáculos

La música tiene esa capacidad de hacernos sentir todo al mismo tiempo. En una sola semana, los lanzamientos se mueven entre las ganas de no volver a enamorarse, la celebración de un matrimonio y el deseo de soltar el celular para volver a conectar con lo real. Artistas como Altafulla, Caloncho, Alejo Matallana, Valeria Sandoval, Juandy, Trapical Minds y The Prodigiez han soltado música que, aunque varía en género, busca retratar experiencias cotidianas desde emociones muy reales.

Altafulla decidió convertir el desamor en un himno a la soltería con su sencillo ‘Malo Pal Amor’. Todo empezó con una campaña en redes sociales donde el artista barranquillero bromeaba sobre su propia vida sentimental, publicando cuántos días llevaba sin pareja y asegurando que, básicamente, no servía para el amor. Esa narrativa se materializó en una canción de tropical urbano que plantea una pregunta muy válida: ¿qué pasa cuando el problema no es encontrar el amor, sino que simplemente no hay ganas de intentarlo otra vez?

El tema propone que, después de una decepción, enamorarse deja de ser la prioridad y disfrutar el momento es la mejor opción. El toque divertido llega con frases como “Confirmado por la NASA, soy malo pal amor”, logrando que una mala experiencia sentimental se convierta en algo bailable. En la producción estuvo MOSTY, el ingeniero y productor colombiano que ha trabajado con pesos pesados como Karol G, J Balvin, Maluma, Feid y Juanes.

Por otro lado, Caloncho propone un detox diferente con ‘Túnel De Escape’. En lugar de poner en pausa el corazón, invita a poner en pausa el celular. La canción es una reflexión sobre cuánto tiempo pasamos pegados a las pantallas y cómo esa rutina nos aleja de las cosas simples, dejando claro que “la pantalla no es dueña de mí”. Musicalmente, el tema se siente como un viaje por carretera, con una energía de rock alternativo impulsada por un riff de guitarra.

La idea es cambiar la luz del dispositivo por un paisaje, caminar sin rumbo o buscar la naturaleza para recuperar la presencia. El videoclip, dirigido por Bernardo de Anda, refuerza este sentimiento al mostrar a Caloncho en Baja California Sur, moviéndose entre desiertos, carreteras, atardeceres y cardones.

En el terreno de la música popular, Alejo Matallana lanzó ‘Más Buena’, un tema donde el despecho toma un giro empoderador. La canción cuenta la historia de una mujer que, tras sufrir una infidelidad, decide dejar de llorar para reencontrarse con sus amigas y recuperar la confianza. Escrito por Matallana junto a Genery y Juligan, y producido por Yohan Usuga, el sencillo no se queda estancado en la traición, sino que se enfoca en el amor propio y en entender que una decepción no define el resto de la vida. Matallana explicó que buscaba crear una historia con la que muchas mujeres pudieran identificarse.

También hay espacio para el romance real. La creadora de contenido Valeria Sandoval y el salsero Juandy transformaron su boda civil en Florida, Estados Unidos, en la canción ‘24/7’. Fue una ceremonia íntima con unas 40 personas entre amigos y familiares, y el resultado es un tema de salsa romántica que habla de esos vínculos que surgen sin planearse y terminan siendo un proyecto de vida compartido.

Para quienes extrañaban la química de los colectivos, Trapical Minds volvió con ‘Uh Lala’. Lalo Ebratt, Yera, Santu y Happy se reunieron en un campamento creativo para recuperar esa mezcla de sonidos urbanos y tropicales que los hizo destacar en la escena colombiana. Producida por Yera, la canción busca actualizar su concepto original, manteniendo la sensualidad y el juego musical. Happy describió el lanzamiento como un recordatorio de que el grupo puede perderse en el tiempo, pero siempre sabe cómo regresar a encontrar su sonido.

Finalmente, The Prodigiez sigue demostrando que son unos cracks curando colaboraciones con ‘PARACAÍDAS’, junto a Juan Duque y Juliana. El tema, nacido de una sesión espontánea en Medellín basada en unos acordes y una conversación creativa, mezcla lo urbano con afrobeats, pop y flamenco, usando castañuelas y guitarras. La canción usa la metáfora del paracaídas para describir a esas personas que llegan en momentos difíciles para salvarnos. Este lanzamiento es el segundo adelanto de su próximo EP, el cual contará con la participación de varios artistas colombianos.

¿Ustedes son más de celebrar la soltería como Altafulla o de buscar el paracaídas como The Prodigiez?