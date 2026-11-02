Ricardo Montaner volvió a Cali con un show cargado de nostalgia y confesiones

Espectáculos

Cali vivió una noche de romance puro el sábado 31 de octubre de 2026, cuando Ricardo Montaner se presentó en el Centro de Eventos Verde Arena. El evento fue tan esperado que la fila de personas para entrar se extendió por cinco cuadras, llenando un recinto con capacidad para 12.000 personas. El público, compuesto por hombres y mujeres de entre 20 y 70 años, vivió un recorrido por los éxitos de los 50 años de trayectoria del artista, aunque algunos temas como Cachita quedaron por fuera del repertorio.

Ricardo Montaner, argentino-venezolano nacionalizado colombiano, regresó a los escenarios después de un receso de tres años. Esta cita en Cali estaba programada originalmente para agosto, pero debido a una tragedia el concierto tuvo que ser aplazado. Para abrir la noche, el músico caleño Josefe fue el encargado del opening act oficial, un rol que ya ha desempeñado en varias fechas de la gira internacional El Último Regreso Tour y que esta vez fue aplaudido por su propia gente.

Recuerdos de un segundo lugar

El show inició a las 9:30 p. m. con los acordes de Yo Que te Amé, interpretada por una banda de diez músicos de sesión internacionales y un equipo de coros. Montaner apareció en el escenario vestido de traje y comenzó una seguidilla de canciones que marcaron la época de los noventeros, como Será, A Dónde va el Amor, Castillo Azul, El Poder de tu Amor y La Cima del Cielo.

Durante el concierto, el artista compartió un recuerdo muy personal sobre sus primeros pasos en Cali. Contó que era un joven nacido en Argentina y criado en Maracaibo que se enteró de la existencia del Festival Internacional de la Caña de Azúcar. Al inscribirse y participar del 26 al 30 de diciembre, se presentó durante tres noches consecutivas en Los Cristales y El Coliseo del Pueblo. Aunque obtuvo el segundo lugar porque el representante de Cali cantaba mejor que él, Montaner reflexionó que los segundos puestos no siempre son malos y agradeció a Dios por aquel momento ocurrido 45 años antes de este regreso.

Entre bromas y hits inolvidables

El ambiente cambió cuando el cantante se quitó el saco y, sentado, interpretó el tema más reciente de su álbum de 2026: El Último Regreso. En un momento más relajado, bromeó sobre una anécdota con una seguidora que lo llamó fraude en un concierto anterior porque no era tan bajito como ella imaginaba. La mujer le había exigido la devolución del dinero suyo y de su familia, así que Montaner ironizó diciendo que la había traído a Cali con todos los gastos pagados para que finalmente escuchara las canciones que le hacían falta.

El repertorio siguió con melodías grabadas en la memoria de los fans, incluyendo Solo con un Beso, interpretada en salsa por Keko Hernández, y Tengo el Corazón Fracturado, que fue interpretada en salsa por La Terrífica. También sonaron clásicos como La Mujer de mi Vida, Yo sin ti, Convénceme, Resumiendo y Quisiera. Uno de los puntos más nostálgicos fue Ojos Negros, canción que fue la banda sonora de la telenovela colombiana Destino, producida por Jorge Barón Televisión en los años 80.

Para subir la energía, el show pasó a temas movidos como Necesito de Ti, La Chica del Ascensor, Conga, Bésame y Me Va Extrañar. Incluso interpretó Para que Seas Feliz y Déjame Llorar, cuya parte del coro ya es reconocida como un meme por la frase “Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila”.

Un mensaje de fe y solidaridad

El cierre del concierto tuvo un tinte espiritual y reflexivo. Montaner confesó que últimamente se ha vuelto más introspectivo y que buscó el sosiego y la concentración en sus seres queridos durante sus tres años fuera de los escenarios. Mencionó que la fragilidad humana se hace evidente ante la voluntad de Dios y recordó que hace unos meses hubo temblores en Venezuela y Colombia que causaron la pérdida de muchas personas, dejando la lección de no dejar pasar los abrazos a tiempo.

Antes de finalizar con el himno La Gloria de Dios, el cantante pidió un fuerte aplauso para Josefe, calificándolo como una joya del talento caleño a quien se debe apoyar. Asimismo, hizo un llamado a la solidaridad invitando al público a colaborar con los damnificados de los terremotos en Colombia y Venezuela a través de The House Project, la fundación que lidera junto a su familia. Fue un cierre donde la música de vinilos, cassettes y CDs se encontró con las plataformas digitales, dejando a los asistentes tan enamorados como en la primera vez.