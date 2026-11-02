El 'bloqueo' mental de Ciro Quiñonez frente a Diomedes Díaz

Espectáculos

Imagínese tener al mismísimo Diomedes Díaz viéndolo cantar todas sus canciones y que, de la emoción, el hombre lo suba al escenario. Eso fue lo que vivió Ciro Quiñonez, aunque el sueño terminó en un momento bien incómodo: apenas pisó la tarima, olvidó todas las canciones.

Pero el encuentro no fue en vano, porque Diomedes le dio 50 mil pesos, y desde ahí Ciro se enamoró del vallenato. Además, el cantante y su familia aprovecharon para recordar cómo fueron esos primeros pasos en la música, hablando de sus primeros pagos y de los lugares peligrosos en los que debía presentarse.

Lo de Ciro es el ejemplo perfecto de que a cualquiera le puede dar un blanco en el momento menos oportuno, aunque al final el cuento terminó con plata en el bolsillo y una pasión musical para toda la vida.